إيطاليا: زلزال بقوة 4.7 يضرب منطقة تضم أكبر فوهة بركانية في أوروبا

أعلن المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.7 درجة على مقياس ريختر، في أنحاء قريبة من مدينة نابولي الواقعة في جنوب إيطاليا.



ووفق المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين، في بيان له، فإن الهزة وقعت في منطقة حقول " فليجراي"، وعلى عمق ثلاثة كيلومترات.



وبيّن أن الهزة وقعت في منطقة تضم أكبر فوهة بركانية في أوروبا وتشهد نشاطا زلزاليا متكررا.

فيما أكدت السلطات المحلية عدم تلقيها أي بلاغات فورية عن طلبات مساعدة طارئة.



من جهته، أعلن جهاز الإطفاء في إيطاليا أنه تلقى بلاغات بشأن مصاعد عالقة وتساقط قطع صغيرة من الجص، لكنه لم يتلق أي طلبات للحصول على مساعدة فورية.