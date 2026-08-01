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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إشادة واسعة بمهارات حمزة عبد الكريم بعد تألقه مع برشلونة

حمزة عبدالكريم
حمزة عبدالكريم
رباب الهواري

حظي المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم بإشادة كبيرة من الصحف الإسبانية، بعدما خطف الأنظار خلال المباراة الودية الثانية لفريق برشلونة أمام برمنجهام سيتي، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، قبل أن تُحسم بركلات الترجيح. ونجح اللاعب في تسجيل هدفي الفريق الكتالوني، مؤكدًا أنه أحد أبرز المواهب الصاعدة داخل النادي.

قدم حمزة عبد الكريم أداءً مميزًا طوال الدقائق التي شارك فيها، حيث افتتح التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية والأربعين، قبل أن يعود في الدقيقة الستين ليضيف الهدف الثاني، ليقود برشلونة إلى التعادل ويترك انطباعًا قويًا لدى الجهاز الفني بقيادة هانسي فليك.

الصحافة الإسبانية تحتفي بالمهاجم المصري

أبرزت صحيفة «موندو ديبورتيفو» تألق اللاعب بعنوان يشير إلى أحقيته بحمل القميص رقم تسعة، مؤكدة أن حمزة يفرض نفسه بقوة ضمن خيارات الفريق الأول، في وقت يبحث فيه برشلونة عن مهاجم صريح خلال فترة الانتقالات.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب استغل كل دقيقة شارك فيها، بعدما فضّل مواصلة التدريبات مع الفريق عقب مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم، بدلًا من الحصول على إجازته، وهو ما يعكس طموحه الكبير ورغبته في تثبيت أقدامه مع الفريق الأول.

إشادة بإمكاناته وشخصيته

كما أكدت الصحيفة أن إدارة برشلونة قررت شراء عقد اللاعب نهائيًا من الأهلي، بعد قناعة كاملة بامتلاكه موهبة استثنائية قادرة على تقديم الإضافة للفريق خلال السنوات المقبلة.

من جانبها، وصفت صحيفة «سبورت» المباراة بأنها الليلة الأولى المميزة للمهاجم المصري، مشيرة إلى أنه ترك انطباعًا رائعًا منذ بداية المعسكر الإعدادي، بفضل قوته البدنية، وقدرته على اللعب تحت الضغط، وشجاعته في تنفيذ ركلة الجزاء بنجاح.

رسالة قوية إلى فليك

وسلطت صحيفتا «ماركا» و«آس» الضوء على الأداء اللافت لعبد الكريم، مؤكدتين أنه تحمل المسؤولية داخل الملعب وقدم نفسه كخيار جاهز في مركز قلب الهجوم. وأشارتا إلى أن هذا التألق يعزز فرص اللاعب في الحصول على مكان داخل التشكيلة الأساسية لبرشلونة مع انطلاق الموسم الجديد، بعدما أثبت امتلاكه الإمكانات اللازمة للمنافسة مع كبار الفريق

حمزه عبدالكريم برشلونة الدورى الاسبانى اخبار الرياضة

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