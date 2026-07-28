تقارير إسبانية تكشف خطة «فليك» لمستقبل حمزة عبدالكريم مع برشلونة..تفاصيل

بينما تترقب جماهير برشلونة الإسباني صفقات الموسم الجديد، ظهر اسم المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم بقوة خلال المعسكر التحضيري للفريق الكتالوني.

وقد أشادت صحيفة "سبورت" الكتالونية باللاعب المصري، مؤكدة أنه يحظى بثقة كبيرة داخل النادي، ويُعد من أبرز المواهب الشابة التي أثارت حماس الجماهير، خاصة مع غياب عدد من نجوم الفريق الأول بسبب مشاركتهم في كأس العالم 2026.

ويستعد برشلونة للدخول فى معسكره الإعدادى بمدينة إنجليزية خلال الفترة من 27 يوليو إلى 3 أغسطس، حيث يفتتح مبارياته الودية بمواجهة برمنجهام سيتى يوم الجمعة المقبل، وسط توقعات بحصول عدد من اللاعبين الشباب على دقائق لعب أكبر لإثبات قدراتهم أمام الجهاز الفنى.

كان حمزة قد سجل ظهوره الأول كأساسى مع الفريق الأول خلال المباراة الودية أمام يوروبا، والتى انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 4-1، حيث ارتدى القميص رقم 9 وشارك لمدة 45 دقيقة، وقدم أداءً نال استحسان الجهاز الفنى رغم عدم تسجيله أهدافًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار اللاعب بإنهاء إجازته مبكرًا عقب مشاركته فى كأس العالم، والانضمام سريعًا إلى استعدادات برشلونة، يعكس رغبته الكبيرة فى حجز مكان داخل الفريق الأول، وهو ما لفت انتباه هانز فليك وإدارة النادى.

وأكدت «سبورت» أن حمزة، رغم بلوغه 18 عامًا فقط، يمتلك مواصفات المهاجم الكلاسيكى، سواء فى اللعب بظهره للمرمى أو التحركات داخل منطقة الجزاء، وهو ما يجعله مشروع مهاجم واعد يمكن البناء عليه خلال السنوات المقبلة.

وأضاف التقرير أن برشلونة يدرس عدة سيناريوهات لتطوير اللاعب، أبرزها استمراره قريبًا من الفريق الأول بالتدرب بشكل منتظم تحت قيادة فليك، مع المشاركة عند الحاجة، على أن يعود إلى الفريق الرديف خلال الفترات التى تقل فيها فرص اللعب، لضمان استمرارية تطوره وعدم الاكتفاء بالجلوس على مقاعد البدلاء.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة فى تحديد مستقبل حمزة عبد الكريم، خاصة مع استمرار إدارة برشلونة فى البحث عن مهاجم جديد لدعم الخط الأمامى وخلافة روبرت ليفاندوفسكى، إذ يبقى الأرجنتينى جوليان ألفاريز الخيار المفضل، رغم تمسك أتلتيكو مدريد باستمراره، الأمر الذى يدفع النادى الكتالونى إلى دراسة بدائل أخرى، وهو ما قد يمنح المهاجم المصرى فرصة أكبر للاقتراب من الفريق الأول.