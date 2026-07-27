حملات مكبرة لإزالة الإشغالات ببدر.. وجهاز المدينة يواصل فرض الانضباط بالشوارع

واصل جهاز تنمية مدينة بدر تنفيذ حملاته المكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالحى الاول و الحى الثانى و الحى الخامس في إطار خطة متكاملة لإعادة الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق السيولة المرورية.

تحركت الحملة بتعليمات مباشرة من المهندس السيد أمين رئيس الجهاز و تحت اشراف المهندس محمد مصطفى نائب رئيس الجهاز للتنمية و بقيادة المهندس السيد سعيد مدير ادارة التنمية و بتأمين من الاستاذ ياسر عبدالله مدير ادارة الامن

وأكد المهندس السيد أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر أن الجهاز لن يسمح بأي إشغالات أو تعديات على الطرق والأرصفة مشددًا على أن حملات الإزالة مستمرة بشكل يومي ولن يكون هناك تهاون مع أي مخالف يعتدي على حق المواطنين أو يشوه الوجه الحضاري للمدينة

وأضاف نعمل وفق خطة واضحة تستهدف جميع الأحياء دون استثناء ولن ندخر جهدًا في فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بما يحقق بيئة حضارية وآمنة تليق بسكان مدينة بدر

ومن جانبه أكد المهندس محمد مصطفى نائب رئيس الجهاز للتنمية أن الحملات تُنفذ بصورة دورية ومفاجئة لرصد جميع المخالفات والتعامل معها فورًا، مشيرًا إلى أن الجهاز مستمر في إزالة جميع الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين حفاظًا على حق المواطنين في استخدام الطرق والأرصفة

وأشار أيضاً إلى أن الحملات تأتي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة وحرص جهاز المدينة على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق الانضباط الكامل مؤكدًا أن التعاون بين إدارات الجهاز المختلفة يسهم في سرعة تنفيذ الحملات وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع

واختتم المهندس السيد أمين رئيس الجهاز مناشدًا أصحاب المحال التجارية والأنشطة المختلفة بضرورة الالتزام بالقوانين وعدم إشغال الطريق العام مؤكدًا أن الحملات مستمرة ولن تتوقف حتى تظل مدينة بدر نموذجًا حضاريًا يليق بسكانها