ننشر كراسة شروط حجز وحدات مدينة بدر وسعر المتر 16 ألف جنيه

أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتح باب الحجز لعدد من الوحدات السكنية بمدينة بدر، ضمن الطرح الجديد الذي يشمل 229 وحدة سكنية متميزة في 7 مدن جديدة.

مساحات الوحدات السكنية

ووفقًا لكراسة الشروط الصادرة عن الهيئة، يتضمن مشروع مدينة بدر طرح 35 وحدة سكنية بقطعة رقم (12)، داخل العمارتين رقمي 110 و111، موزعة على:

3 وحدات بمساحة 125 مترًا مربعًا.

4 وحدات بمساحة 140 مترًا مربعًا.

28 وحدة بمساحة 150 مترًا مربعًا.

للاطلاع على كراسة الشروط

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سعر المتر في شقق بدر

وحددت الهيئة سعر المتر بمدينة بدر بنحو 16 ألف جنيه، لتصل قيمة الوحدات إلى:

2 مليون جنيه للوحدة بمساحة 125 مترًا.

2.24 مليون جنيه للوحدة بمساحة 140 مترًا.

2.4 مليون جنيه للوحدة بمساحة 150 مترًا.

أنظمة السداد

وأتاحت الهيئة نظامين للسداد، الأول بسداد 40% من قيمة الوحدة حتى التعاقد والاستلام، مع تقسيط المبلغ المتبقي على 5 أو 7 سنوات، بينما يتيح النظام الثاني سداد 50% من قيمة الوحدة ثم تقسيط الباقي على 5 أو 7 سنوات، مع اختلاف قيمة الأقساط وفق النظام المختار، بالإضافة إلى إضافة 1% مصروفات إدارية على المبالغ المسددة، مع مراعاة اختلاف القيمة وفقًا لتميز الموقع أو الدور أو الاتجاه.

وأوضحت كراسة الشروط أن الحجز يتم من خلال القرعة العلنية، حيث يسدد المتقدم مبلغ 200 ألف جنيه كمقدم حجز لوحدات مدينة بدر، ثم يستكمل باقي الدفعات وفق البرنامج المالي المعتمد، على أن يحق لمن يسدد كامل ثمن الوحدة اختيارها قبل إجراء القرعة.

كما يتم الإعلان عن أسماء المستحقين وفق المواعيد المحددة بالهيئة.

وحددت الهيئة الجدول الزمني للطرح، حيث يتم استكمال مستندات الحجز وسداد المبالغ المطلوبة حتى 30 يوليو 2026، فيما يُعلن عن المستحقين يوم 3 أغسطس 2026، وتُجرى القرعة العلنية يوم 12 أغسطس 2026 بمقر الهيئة بمدينة نصر.

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