بدء التقديم على 229 وحدة سكنية بهيئة تعاونيات البناء والإسكان في 7 مدن جديدة

بدأ اليوم الاثنين 6-7-2026، التقديم على 229 وحدة سكنية للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان في 7 مدن.

شهد مقر الهيئة الرئيسي بمدينه نصر صباح اليوم الإثنين توافدًا وإقبالًا مكثفًا من المواطنين الراغبين في سحب كراسات الشروط الخاصة بالطرح الجديد لـ ٢٢٩ وحدة سكنية في ٧ مدن جديدة .

وانتظم المواطنون في صفوف أمام مقر الهيئة منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، وسط إجراءات تنظيمية وتسهيلات مكثفة وفرتها الهيئة لضمان سرعة وإنهاء إجراءات سحب الكراسات بكل سهولة ويسر، ومنع التكدس.

وشمل الطرح ٧ مدن ، هما القاهرة الجديدة و 6 أكتوبر، مدينة بدر ، العاشر من رمضان، 15 مايو ، بورسعيد ، السويس

هذا الطرح يشمل وحدات سكنية متميزة بمساحات متنوعة من ٦٨ إلي ١٥٥ متر وتسهيلات و أنظمه سداد مختلفه والتي تأتي في إطار حرص الهيئة المستمر على توفير وحدات سكنية عصرية تلبي احتياجات المواطنين وتدعم منظومة الإسكان في مصر.