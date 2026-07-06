رد فعل ناري من كلوب على قرار إلغاء البطاقة الحمراء لمهاجم منتخب أمريكا

علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي السابق، على قرار الفيفا بإلغاء البطاقة الحمراء لمهاجم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية فولارين بالوجون.

وقال المدرب السابق لليفربول يورجن كلوب "هذه لعبتنا وليست لعبتهم".

وأضاف: "إذا كان دونالد ترامب وجياني إنفانتينو قد حلا هذه القضية بينهما بالفعل، فذلك أمر جنوني ويجعل كل شيء محل تساؤل. هذان الشخصان، اللذان لا علاقة لهما بكرة القدم، لا ينبغي أن يكون لهما أي دور في مثل هذه القرارات".

وداع المانيا

يذكر أن منتخب المانيا قد ودع كأس العالم من دور الـ 32.