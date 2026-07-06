رد فعل جديد من الاتحاد البلجيكي بعد إلغاء البطاقة الحمراء لـ بالوجون

قال الاتحاد البلجيكي لكرة القدم إنه "مندهش" من قرار الفيفا اعتبار بالوجون مؤهلا للمشاركة، مؤكدا عزمه الطعن على القرار.

وأضاف الاتحاد في بيان اليوم الاثنين "لم يتلق الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم حتى الآن أي قرار أو تفسير من الفيفا بشأن هذه القضية. وبالتالي، لا يجد أمامه خيارا سوى الطعن في أهلية اللاعب للمشاركة في المباراة المقبلة".

رد الاتحاد البلجيكي

وتابع "بغض النظر عن النتيجة الرياضية لهذه المباراة، يشعر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم بقلق بالغ إزاء مجرى الأحداث، وسيواصل خلال الساعات والأيام والأشهر المقبلة الدفاع عن المبادئ الأساسية للنزاهة والأخلاق الرياضية والمنافسة العادلة، بما يخدم مصالح كرة القدم ككل".

أمريكا ضد بلجيكا

ويواجه منتخب أمريكا نظيره بلجيكا فجر غدا الثلاثاء في إطار دور الـ 16 ببطولة كأس العالم.