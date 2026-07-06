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بالمجان وبدون تشفير.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بالمجان وبدون تشفير.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

تتجه أنظار الجماهير المصرية والعربية، إلى جانب عشاق كرة القدم حول العالم إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر بنظيره الأرجنتين ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يستضيفه ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية.

موعد مباراة مصر والأرجنتين

وتنطلق مباراة منتخب مصر والأرجنتين مساء الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للبطولة .

تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم عقب الفوز على نظيره منتخب أستراليا بنتيجة بركلات الترجيح 4-3 فى المباراة التى أقيمت الجمعة الماضية باستاد دالاس بولاية تكساس.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين

تنقل شبكة beIN SPORTS المباراة حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تغطية خاصة تشمل استوديوهات تحليلية قبل انطلاق اللقاء وبعد نهايته، بمشاركة نخبة من نجوم التحليل الكروي.

وتنقل مباراة مصر والأرجنتين عبر القنوات التالية:

beIN SPORTS MAX 1.

beIN SPORTS MAX 3.

beIN SPORTS MAX 5 (تعليق باللغة الإنجليزية).

beIN SPORTS MAX 6 (تعليق باللغة الفرنسية).

beIN 4K HDR للمشتركين الراغبين في متابعة المباراة بأعلى جودة.

كما سيتم إذاعة مباراة الأرجنتين ومصر عبر قناة beIN FIFA World Cup المفتوحة، لتكون ضمن القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين مجانًا، وهو ما يمنح ملايين الجماهير فرصة متابعة اللقاء دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع.

تردد قناة beIN المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين

يمكن استقبال إحدى أهم القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات التالية:

نايل سات
التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

عرب سات

كما يمكن استقبال القناة على عرب سات عبر البيانات التالية:

التردد: 10850

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

وينصح المشجعون بضبط أجهزة الاستقبال قبل موعد المباراة بوقت كافٍ لضمان متابعة اللقاء دون انقطاع.

كيف تشاهد مباراة مصر والأرجنتين عبر الإنترنت؟

إلى جانب القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين عبر التلفزيون، يمكن متابعة اللقاء مباشرة عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD وخدمة beIN CONNECT.

وتوفر المنصتان بثًا مباشرًا بجودة عالية، إلى جانب الإعادة الفورية والملخصات والتحليلات الفنية.

مصر والأرجنتين مباراة مصر الأرجنتين كأس العالم 2026 مباراة مصر والأرجنتين

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