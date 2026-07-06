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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فورد رينجر الهجينة تنهي عصر مولدات البنزين

فورد
فورد
عزة عاطف

تمثل الميزات التقليدية لامتلاك سيارة هجينة قابلة للشحن بمصدر كهربائي خارجي (PHEV) في القدرة على قطع مسافات قصيرة دون استهلاك البنزين، وتحسين كفاءة الوقود، بالإضافة إلى الحصول على منظومة حركة أكثر قوة وكفاءة ميكانيكية. 

ومع ذلك، سلطت شركة فورد الضوء مؤخرًا على ميزة تشغيلية استثنائية أخرى عبر اختبار داخلي أجرته بمركزها الهندسي في إنجلترا، يثبت بالأرقام أن سياراتها الهجينة يمكن أن توفر بديلًا متطورًا وأنظف بكثير من مولدات البنزين المتنقلة والمستخدمة بكثرة في مواقع العمل والرحلات.

واعتمدت فورد في هذا الاختبار الفني على شاحنتها الجديدة "رينجر PHEV" المزودة بنظام الطاقة المتطور "برو باور أونبورد" (Pro Power Onboard) بقدرة 6.9 كيلوواط، ووضعتها في مواجهة مباشرة مع مولد بنزين محمول تقليدي وشائع الاستخدام بقوة 4 كيلوواط. 

وشملت التجربة اللوجستية محاكاة عدة سيناريوهات تشغيلية واقعية؛ مثل شحن بطاريات المعدات اليدوية، وتشغيل أجهزة التدفئة، وغلي غلايات المياه، لتكشف النتائج عن تفوق كاسح للشاحنة الهجينة في مجالات خفض الانبعاثات، وتقليل كلفة التشغيل المادية، وتوفير مساحات التحميل اللوجستية.

فجوة مرعبة في الانبعاثات: المولدات التقليدية تلوث الهواء بكثافة

أظهرت البيانات الجافة للاختبار فجوة هائلة في لغات التلوث والغازات الضارة المنبعثة من المولد التقليدي مقارنة بالشاحنة؛ حيث تبين أن المولد أصدر كميات مرعبة من الغازات مقارنة بنظام فورد الذكي. وجاءت الفروق الإحصائية التي تم حسمها معمليًا لتؤكد الآتي:

أنتج مولد البنزين التقليدي كمية من أكسيد النيتروجين (NOx) تتراوح بين 15 ضعفًا عند الأحمال المنخفضة، وتصل إلى أكثر من 9,000 ضعف مقارنة بالشاحنة عند تشغيل الأحمال العالية.

وسجل المولد انبعاثات من غاز أول أكسيد الكربون السام تتجاوز 1,200 ضعف ما تطلقه الشاحنة فوريًا عند الوصول لذروة الطاقة.

أطلق المولد غازات هيدروكربونية ضارة بنسب تتراوح بين 15 و110 أضعاف مقارنة بما تنتجه الشاحنة الهجينة.

ويعود هذا التميز البيئي والهندسي إلى أن السيارات تخضع لمعايير بيئية صارمة للغاية تجبر المصانع على تزويدها بأنظمة تنقية متطورة مثل المحولات الحفازة (العلب البيئية)، وهي تقنيات تفتقر إليها تمامًا المولدات المحمولة الجافة التي لا تزال تعمل بأنظمة ميكانيكية قديمة تضر بالصحة العامة في مواقع العمل المفتوحة والمغلقة.

خفض الكلفة المادية واستهلاك الوقود إلى الثلث لعام 2026 الحالي

على صعيد النفقات المالية والتشغيلية بنهاية عام 2026 الحالي، أثبتت شاحنة فورد رينجر تفوقها المبيعاتي والاستثماري عبر استهلاك كميات أقل بكثير من الوقود مقارنة بالمولد المستقل لتوليد نفس كمية الطاقة البالغة 4 كيلوواط. 

واختبر مهندسو فورد الشاحنة تحت 3 ظروف مختلفة: ببطارية ممتلئة بالكامل، وببطارية فارغة مع محرك بارد، وببطارية فارغة مع محرك ساخن وصل لدرجة حرارته التشغيلية المثالية.

وفي جميع الحالات المذكورة، استهلكت الشاحنة وقودًا أقل ماديًا؛ وحينما كان محرك الشاحنة ساخنًا بالكامل ويعتمد على البطارية الهجينة سعة 11.8 كيلوواط/ساعة كجدار عازل ومنظم للأحمال، انخفض استهلاك البنزين فوريًا إلى حوالي ثلث ما يستهلكه المولد التقليدي. 

وتترجم هذه الكفاءة الهندسية لوجستيًا إلى توفير مالي ضخم للشركات والحرفيين، مع الاستغناء تمامًا عن عبء حمل وتخزين جالونات البنزين الإضافية الخطرة داخل حوض الشاحنة.

يقدم نظام "برو باور أونبورد" مزايا عملية تتجاوز مجرد كفاءة المحرك؛ حيث يساهم إلغاء الحاجة لحمل مولد خارجي ثقيل في تفريغ مساحات تحميل واسعة وزيادة سعة الحمولة الصافية للشاحنة فوريًا لتسهيل نقل بضائع أخرى. 

كما يوفر النظام بيئة عمل هادئة للغاية مقارنة بالضجيج الجاف والمستمر الذي تسببه المولدات العادية بالمنطقة المحيطة.

ورغم أن هذه البيانات مأخوذة من اختبارات فورد الداخلية وتنتظر التأكيد من جهات فحص مستقلة، إلا أنها توضح للمستهلكين في صالات العرض أن الابتكار الحقيقي لسيارات PHEV لعام 2026 الحالي لا يقتصر على توفير الوقود أثناء القيادة من نقطة إلى أخرى فقط، بل يمتد ليجعل الشاحنة بمثابة محطة طاقة متنقلة، آمنة، ونظيفة تلبي احتياجات البناء والتخييم بمرونة كاملة وحسم استثماري متميز.

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