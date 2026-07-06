وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف عن السبب الرئيس للقضاء على المرشد الإيراني السابق.. ماذا قال؟

أطلق يسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي تهديدات للنظام الإيراني وقال إنه "قتل على يد إسرائيل لأنه بادر وقاد خطة تهدف إلى تدميرها"، و ذلك بالتزامن مع مراسم تشييع جثمان المرشد السابق علي خامنئي.

وأضاف كاتس أن أي قائد إيراني يحاول الترويج لخطط جديدة تهدف إلى تدمير إسرائيل سيكون مصيره الفشل والإحباط، تماماً كما حدث مع من سبقوه".

وأدان ما وصفه بـ"الدعوات المتطرفة" التي أطلقها بعض الإيرانيين خلال الجنازة، مطالبين بموت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرا أن هذه الدعوات "تكشف عن الوجه الحقيقي لنظام الآيات الله، وتفضح طبيعته المتطرفة التي تتجاوز حتى العداء السياسي التقليدي".

واختتم وزير الدفاع الإسرائيلي تصريحاته بالقول: "لقد نجح الهجوم القوي الذي قادته إسرائيل بالتنسيق مع الولايات المتحدة ضد إيران في إزالة التهديد المباشر الذي كان يحدق بنا، وألحق أضرارا جسيمة بالقدرات الاستراتيجية الإيرانية. ونحن مستعدون في أي وقت وفي مواجهة أي تهديد، للدفاع عن أنفسنا مجددا، سواء بالتعاون مع حلفائنا أو بمفردنا".