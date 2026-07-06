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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

رولز رويس تحول فانتوم إلى يخت فاخر يسير على الطرق

رولز رويس فانتوم 2026
رولز رويس فانتوم 2026
عزة عاطف

تمتلك علامات تجارية قليلة للغاية في عالم المحركات القدرة على إنتاج سيارة واحدة وحصرية لشخص واحد فقط؛ حيث يقتصر هذا النوع من خدمات التخصيص الفائقة (Bespoke) على الشركات فائقة الفخامة مثل رولز رويس (Rolls-Royce). 

وتخصص الشركة البريطانية قسمًا مستقلًا بالكامل لتحويل أحلام عملائها المميزين ماديًا إلى حقيقة ملموسة، مع ضمان السرية والتفرد التام ليكون الطراز المنتج هو النسخة الوحيدة بمواصفاته الهندسية والمبيعاتية في العالم كليًا.

وكشفت الشركة فوريًا عن أحدث تحفها الفنية تحت اسم رولز رويس "فانتوم ريجاتا" (Phantom Regatta)، وهي سيارة تم تكليفها بطلب خاص لمرة واحدة كإشادة تاريخية وفنية لليخوت الرياضية السريعة التي تميزت بها سواحل جنوب إنجلترا. 

رولز رويس فانتوم 2026

وجاء هذا البناء الهندسي ليمزج لوجستيًا بين عراقة الملاحة البحرية وفخامة السيارات لعام 2026 الحالي.

رولز رويس فانتوم 2026

وحي الطبيعة البحرية: إلهام ممتد من سواحل سولنت إلى ميناء تشيتشستر

أكدت شركة رولز رويس أن الإلهام المحدد لتصميم سيارة فانتوم ريجاتا مستمد ماديًا وبصريًا من مياه منطقة "سولنت" البحرية (The Solent) والامتدادات المائية الساحرة التي تصل فوريًا إلى ميناء تشيتشستر؛ وهي معالم طبيعية خلابة يمكن رؤيتها بوضوح من قمة قلعة "جودوود" الأسطورية (Goodwood Estate) التي تمثل مكة الحقيقية ومقر الإلهام لصناعة هذه السيارات الفاخرة.

رولز رويس فانتوم 2026

ويقع المقر الرئيسي العالمي ومصنع رولز رويس المتطور في منطقة غودوود، مما جعل مهرجان غودوود للسرعة لعام 2026 الحالي (FOS) المنصة التشغيلية والتسويقية المثالية لاستعراض هذا الطراز الفريد أمام كبار المستثمرين وعشاق لغات التميز الاستثماري. 

وترتبط هذه المنطقة بعمق تاريخي وثيق مع المؤسسين؛ حيث يقع منزل السير هنري رويس الخاص، والمعروف باسم "إلمستيد"، على طول الساحل ذاته، وتحديدًا على بعد 8 أميال فقط من الموطن الحالي للعلامة البافارية البريطانية.

مقصورة خشبية وتعديلات هيكلية تحاكي اليخوت الملكية لعام 2026 الحالي

تتجاوز التعديلات الهيكلية في فانتوم ريغاتا مجرد الطلاء الخارجي الفاخر؛ إذ جرى تفكيك الكسوة الداخلية للمقصورة لإعادة بنائها بالاعتماد على أفخم أنواع أخشاب الساج الجافة والمقاومة للمياه، والمستخدمة عادة في أسطح اليخوت الملكية الفاخرة. 

وتم دمج هذه الألواح الخشبية هندسيًا مع جلود طبيعية باللونين الأزرق البحري والأبيض الناصع، لتمنح الركاب شعورًا فوريًا بالإبحار في أعالي البحار أثناء التنقل المريح على الطرقات.

وتسعى رولز رويس من خلال هذا المشروع الاستثماري لعام 2026 الحالي إلى التأكيد على صدارتها المطلقة في صالات المبيعات العالمية كأفضل صانع للسيارات المخصصة حسب الطلب. 

ورغم التكلفة السرية والباهظة التي دفعها المالك بالكامل للحصول على هذه الأيقونة، إلا أن فانتوم ريغاتا أثبتت بالأرقام والمخرجات الفنية أن حدود الابتكار لدى الشركة لا تقف عند سقف ميكانيكي محدد، بل تمتد لتجعل من السيارة لوحة تشكيلية متنقلة تحاكي أفخم وسائل النقل البحرية بجرأة وحسم.

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