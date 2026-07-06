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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

طقس الأسبوع.. تراجع الحرارة يبدأ الثلاثاء والأرصاد تكشف درجات الحرارة حتى السبت

طقس الأسبوع.. تراجع الحرارة يبدأ الثلاثاء والأرصاد تكشف درجات الحرارة حتى السبت
طقس الأسبوع.. تراجع الحرارة يبدأ الثلاثاء والأرصاد تكشف درجات الحرارة حتى السبت
ياسمين القصاص

مع استمرار موجة الطقس الحار التي سيطرت على أنحاء الجمهورية خلال الأيام الماضية، تترقب البلاد بداية انفراجة نسبية في درجات الحرارة اعتبارا من غد الثلاثاء، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية. ورغم هذا الانخفاض المتوقع، فإن ارتفاع نسب الرطوبة سيظل العامل الأبرز في زيادة الإحساس بحرارة الطقس، ما يستدعي استمرار الالتزام بالإرشادات الوقائية، خاصة خلال ساعات الظهيرة.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة اعتبارا من الثلاثاء 7 يوليو وحتى السبت 11 يوليو 2026، وذلك بعد موجة من الأجواء شديدة الحرارة التي أثرت على مختلف المحافظات خلال الأيام الماضية.

عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية | https://www.emaeg.org

وأكدت الهيئة أن نسب الرطوبة ستظل مرتفعة على أغلب الأنحاء، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية بقيم تتراوح بين درجة واحدة وثلاث درجات أعلى من القيم المسجلة في الظل، الأمر الذي يجعل الشعور بالطقس أكثر حرارة، رغم الانخفاض المتوقع في درجات الحرارة.

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس خلال هذه الفترة ستكون مائلة للحرارة ورطبة في ساعات الصباح الباكر، بينما يسود طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، ويشتد الحر على مناطق جنوب الصعيد، في حين يكون الطقس مائلا للحرارة رطبا خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة، أشارت الهيئة إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ستتراوح بين 34 و35 درجة مئوية طوال الأسبوع، بينما تسجل السواحل الشمالية ما بين 29 و31 درجة مئوية، وتصل على شمال الصعيد إلى ما بين 36 و37 درجة، في حين تسجل مناطق جنوب الصعيد نحو 40 درجة مئوية بنهاية الأسبوع، بعد أن بلغت 44 درجة في بدايته.

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مطالبة قائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الأولى.

كما توقعت خرائط الطقس نشاطا للرياح على فترات متقطعة اعتبارا من الثلاثاء وحتى السبت في عدد من المناطق، وهو ما يسهم في تحسين الإحساس بالأجواء وتلطيف الطقس نسبيا، خاصة خلال فترات المساء.

وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على أن انخفاض درجات الحرارة لا يعني انتهاء الإحساس بالأجواء الحارة، إذ تظل نسب الرطوبة المرتفعة سببا رئيسيا في زيادة الشعور بالحرارة، مؤكدة أهمية تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، إلى جانب متابعة النشرات الجوية بشكل دوري للاطلاع على آخر المستجدات.

ومن جانبها، قالت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد خلال هذه الفترة ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة، حيث تزيد عن المعدلات الطبيعية بما يتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين.

منار غانم لـ «الأسبوع»: منخفض جوي يضرب البلاد الأيام المقبلة ورياح ...

وأضافت غانم- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن درجة الحرارة العظمى المقاسة في الظل على القاهرة تسجل نحو 36 درجة مئوية، إلا أن درجة الحرارة المحسوسة تصل إلى نحو 40 درجة، نتيجة الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة.

وأشارت غانم، إلى أن الأجواء الحالية تتأثر بمنخفض الهند الموسمي، إلى جانب كتل هوائية قادمة من البحر المتوسط محملة بكميات كبيرة من بخار الماء، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة لتصل إلى نحو 90% بالمناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، بينما تبلغ نحو 80% في محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وأكدت أن الطقس اليوم يتسم بأنه شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يصبح مائلا للحرارة ورطبا خلال ساعات الليل، لافتة إلى أن نشاط الرياح، خاصة في المناطق المفتوحة خلال المساء، يسهم في تلطيف الأجواء نسبيا ويقلل من الإحساس بارتفاع الرطوبة.

واختتمت تصريحاتها، بتوجيه عدد من النصائح للمواطنين، أبرزها البقاء في أماكن جيدة التهوية، والإكثار من تناول المياه والعصائر والمرطبات على مدار اليوم، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال الفترة من الثانية عشرة ظهرا وحتى الرابعة عصرا، مع ضرورة ارتداء غطاء للرأس عند الخروج، حفاظا على الصحة وتجنب الإجهاد الحراري.

وسوف نرصد لكم درجات الحرارة اليوم الإثنين، والتي جاءت كالتالي: 

Stream The Way It Is; Cathal Nolan of Ireland’s Weather Channel on the ...

القاهرة 36

الإسكندرية 31

شرم الشيخ 39

مطروح 28

أسوان 44

درجات الحرارة المتوقعة في الدول العربية

مكة المكرمة 44

أبو ظبي 41

الكويت 46

بيروت 31

الخرطوم 42

درجات الحرارة في عدد من عواصم العالم

أنقرة 29

مدريد 39

باريس 31

بكين 32

موسكو 22

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