ذروة الصيف بدأت.. حالة الطقس اليوم الإثنين وتحذير عاجل من الأرصاد

تشهد حالة الطقس اليوم الأثنين ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة، لتصبح الأجواء ساخنة حارة خلال ساعات النهار على معظم أنحاء الجمهورية، وتصل درجات الحرارة إلى 44 في الصعيد، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من صعوبة الطقس والأجواء الحارة والتعرض المباشر لآشعة الشمس خلال النهار.

أجواء حارة على المحافظات

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الأجواء الحارة ستستمر على مختلف المحافظات، مع استمرار تأثير الرطوبة المرتفعة التي تؤدي إلى زيادة الشعور بالحرارة، في ظل الأجواء الصيفية المعتادة خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أن درجات الحرارة المحسوسة ستكون أعلى من القيم الفعلية المسجلة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة على أغلب الأنحاء.





حالة الطقس اليوم الأثنين

وحالة الطقس اليوم الإثنين تبدأ بأجواء مائلة للحرارة ورطبة خلال ساعات الصباح الباكر، ثم ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا مع تقدم ساعات النهار، ليسود طقس شديد الحرارة ورطب على أغلب المحافظات.

وأضافت الهيئة أن السواحل الشمالية تشهد طقسًا حارًا ورطبًا، بينما تميل الأجواء إلى الحرارة والرطوبة خلال ساعات الليل، وهو ما يجعل الشعور بارتفاع درجات الحرارة مستمرًا حتى بعد غروب الشمس، نتيجة تأثير نسب الرطوبة المرتفعة.

وأكدت الهيئة أن استمرار ارتفاع الرطوبة يؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس عن القيم الفعلية المقاسة في الظل، وهو ما يستدعي توخي الحذر خلال فترات النهار، خاصة في المناطق الأكثر تعرضًا لارتفاع درجات الحرارة.

الظواهر الجوية اليوم الأثنين





-​ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (1 إلى 3) درجة.

​شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحاً) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

-​فرص ضعيفة لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 20% تقريباً) على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

-​نشاط رياح أحياناً تتراوح سرعتها من (30 إلى 40 كم/س) على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، ونشاط رياح على بعض شواطئ (مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم - بورسعيد) مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من (1.5 - 2.25) متر.

-​فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

ارتفاع نسبة الرطوبة

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة يؤثر بصورة مباشرة على قدرة الجسم على التخلص من الحرارة من خلال عملية التعرق، وهو ما يؤدي إلى زيادة الشعور بالإجهاد الحراري، لا سيما خلال ساعات الظهيرة التي تسجل أعلى معدلات لدرجات الحرارة.

وأشارت إلى أن ارتفاع الرطوبة يعد أحد العوامل الأساسية التي تجعل درجات الحرارة المحسوسة أعلى من الدرجات الفعلية، ولذلك يشعر المواطنون بدرجات حرارة أكبر من الأرقام المعلنة في الظل، خاصة في المناطق الداخلية وعلى أغلب أنحاء الجمهورية.

منخفض الهند الموسمي

وللمزيد من التفاصيل عن حالة الطقس اليوم الأثنين، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، هناك فرق بين درجات الحرارة المسجلة والمعلنة، وبين درجات الحرارة المحسوسة التي يشعر بها المواطن، وهذا أمر طبيعي في هذا الوقت من العام

وأضافت خلال مداخلة في برنامج "أحداث الساعة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنه يُعد شهرا يوليو وأغسطس ذروة فصل الصيف، وأهم ما يميز هذه الفترة هو الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة.

وأوضحت أن البلاد تتأثر في هذا الوقت بمنخفض الهند الموسمي، الذي يجلب كتلًا هوائية مرتفعة الحرارة تمر فوق البحر المتوسط، فتكتسب كميات كبيرة من بخار الماء، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة.

الفرق بين درجات الحرارة المسجلة والمحسوسة

أشارت إلى أن نسب الرطوبة تتجاوز 90% في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، بينما تتجاوز 80% في القاهرة الكبرى والوجه البحري، متابعة: "كلما اتجهنا جنوبًا نحو محافظات الصعيد، تقل نسب الرطوبة، لكن ترتفع درجات الحرارة، ولذلك نجد أن المناطق الساحلية تتميز بأعلى نسب للرطوبة، لكنها أقل في درجات الحرارة".

وتابعت: "بالنسبة لدرجات الحرارة، فلا توجد ارتفاعات ملحوظة، وإنما ارتفاعات طفيفة، فقد سجلت درجة الحرارة العظمى في الظل اليوم 36 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تسجل غدًا أيضًا 36 درجة، لكن الإحساس بها يصل إلى 38 أو 39 درجة مئوية بسبب ارتفاع نسب الرطوبة".

وواصلت: "إذا تعرض الشخص لأشعة الشمس المباشرة، فسيشعر بدرجات حرارة أعلى من ذلك، لذلك فإن الـ39 درجة هي درجة الحرارة المحسوسة في الظل نتيجة ارتفاع الرطوبة فقط، أما محافظات جنوب الصعيد، مثل الأقصر وأسوان، فتتجاوز فيها درجات الحرارة 40 درجة، وقد تصل إلى 42 أو 43 درجة مئوية، لكن انخفاض الرطوبة هناك يجعل الشعور بالحرارة أقل عند التواجد في أماكن مظللة".