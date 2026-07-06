شهدت قرية الرمالي التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية تنفيذ حملة موسعة لمكافحة الثعابين بعد تكرار ظهورها في الأراضي الزراعية والمناطق القريبة من المنازل، وذلك باستخدام "البيض المسموم" كأحد الطعوم المستخدمة في محاولة للحد من انتشار الزواحف خلال فصل الصيف.

حملة بـ«البيض المسموم» لمطاردة الثعابين في المنوفية.. هل تنجح الطريقة فعلًا أم تزيد الخطر؟

وجاءت الحملة استجابة لشكاوى الأهالي الذين رصدوا ظهور الثعابين في أكثر من موقع داخل القرية، بالتزامن مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وهي الفترة التي يزداد فيها نشاط الثعابين وخروجها من جحورها بحثًا عن الغذاء أو الماء أو أماكن أكثر برودة، ما أثار حالة من القلق، خاصة بين الأسر التي لديها أطفال.

هل البيض المسموم يقضي على الثعابين؟

وفي هذا السياق، إلتقاء موقع صدي البلد، بالكيميائي وصياد الثعابين، مصطفى عثمان، وحاوره فى عدد من النقاد المحددة حول إنتشار التعابين فى بعض المحافظات.

وقال عثمان من خلال تصريحات خاصة لـ صدى لبلد، إن استخدام البيض كطُعم لمكافحة الثعابين ليس جديدًا، لكنه لا يصلح مع جميع الأنواع، موضحًا أن بعض الثعابين قد تتغذى على البيض إذا وجدته، بينما تعتمد أنواع كثيرة منتشرة في مصر على الفئران والسحالي والضفادع والطيور الصغيرة كمصدر رئيسي للغذاء.

وأضاف أن نجاح البيض المسموم يتوقف على نوع الثعبان وسلوكه الغذائي، لذلك لا يمكن اعتباره وسيلة مضمونة للقضاء على جميع الثعابين، مؤكدًا أن استخدام أي مواد سامة يجب أن يكون من خلال الجهات المختصة، لأن استعمالها بصورة عشوائية قد يشكل خطرًا على الطيور والحيوانات الأليفة والكائنات البرية.

هل البيض يجذب الثعابين؟

حملة بـ«البيض المسموم» لمطاردة الثعابين في المنوفية.. هل تنجح الطريقة فعلًا أم تزيد الخطر؟

وأوضح مصطفى عثمان أن ما يتردد حول قدرة البيض على جذب الثعابين من مسافات بعيدة غير دقيق علميًا، مشيرًا إلى أن البيض قد يجذب الثعبان الموجود بالفعل في المكان إذا كان من الأنواع التي تتغذى عليه، لكنه لا يؤدي إلى جذب ثعابين جديدة أو زيادة أعدادها في المنطقة.

وأضاف أن القضاء على القوارض مثل الفئران يعد من أكثر الوسائل فاعلية في الحد من ظهور الثعابين، لأن الفئران تمثل الغذاء الأساسي لمعظم الأنواع المنتشرة في مصر.

لماذا تنتشر الثعابين في الصيف؟

وأشار الكيميائي وصياد الثعابين إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يدفع الثعابين إلى مغادرة جحورها والبحث عن أماكن أكثر اعتدالًا أو مصادر للمياه والغذاء، وهو ما يفسر زيادة البلاغات عن ظهورها خلال أشهر الصيف.

وأكد أن انتشار الحشائش الكثيفة، وأكوام القمامة، ومخلفات البناء، وجحور القوارض، كلها عوامل توفر بيئة مناسبة لاختباء الثعابين وتكاثرها، خاصة في المناطق الزراعية والريفية.

متى يصبح صغير الثعبان سامًا؟

وأكد مصطفى عثمان أن الثعابين السامة لا تحتاج إلى فترة زمنية حتى تصبح خطيرة، موضحًا أن صغير الثعبان السام يخرج من البيضة وهو يمتلك غدد السم والأنياب، ويكون قادرًا على اللدغ منذ اللحظات الأولى من حياته، لذلك لا ينبغي الاستهانة بصغار الثعابين أو محاولة الإمساك بها.

كم عدد صغار الثعابين؟

وأوضح أن عدد الصغار يختلف باختلاف النوع، فهناك ثعابين تضع ما بين 5 و20 بيضة، بينما قد تضع أنواع أخرى أكثر من 50 بيضة في الموسم الواحد، كما توجد أنواع ولودة تنجب عشرات الصغار مباشرة، وهو ما يجعل سرعة اكتشاف أماكن التكاثر أمرًا مهمًا للحد من انتشارها.

ماذا تفعل إذا وجدت ثعبانًا داخل منزلك؟

وشدد مصطفى عثمان على ضرورة الابتعاد فورًا عن الثعبان وعدم محاولة قتله أو الإمساك به، لأن معظم حالات اللدغ تحدث أثناء محاولة المواطنين التعامل معه دون خبرة.

ونصح بإبعاد الأطفال والحيوانات الأليفة عن المكان، وإبلاغ الجهات المختصة أو أحد المتخصصين في اصطياد الثعابين، مع الحرص على إزالة الحشائش والمخلفات وسد الفتحات والجحور التي قد تستخدمها الثعابين كمخابئ.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الوقاية هي السلاح الأقوى في مواجهة انتشار الثعابين، مشيرًا إلى أن الحفاظ على نظافة المنازل والمزارع، ومكافحة القوارض، وإزالة مصادر الاختباء، يقلل بشكل كبير من فرص ظهور الثعابين، خاصة خلال فصل الصيف الذي يشهد أعلى معدلات نشاطها.