مقاتلات بريطانية تعترض طائرة دورية روسية فوق بحر النرويج

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أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم /الاثنين/ أن مقاتلات بريطانية اعترضت طائرة دورية روسية اقتربت من حاملة طائرات فوق بحر النرويج.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية - في بيان لها - إن طائرة دورية روسية نفذت نشاطًا "غير آمن" قرب حاملة الطائرات البريطانية الرئيسية أثناء قيامها بعمليات دفاع جوي لصالح حلف الناتو قبالة سواحل أيسلندا يوم الخميس الماضي، حسبما نقله موقع شبكة "يورونيوز" الإخبارية.

وأوضحت الوزارة بأن طائرة "بير-إف" الروسية اقتربت "مرارًا وتكرارًا" من مجموعة حاملة الطائرات، حيث حلقت فوق حاملة الطائرات "إتش إم إس برينس أوف ويلز" على ارتفاع منخفض "ولغير ضرورة"، وألقت العديد من أجهزة السونار بالقرب منها.

وأضافت الوزارة أن طائرتين حربيتين بريطانيتين من طراز إف-35 انطلقتا من على متن حاملة الطائرات لاعتراض طائرة الدورية ومرافقتها حتى غادرت المنطقة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع البريطانية أن وزير الدفاع دان جارفيس ووزيرة الخارجية الأيسلندية ثورجردور كاترِن جونارسدوتير قد زارا حاملة الطائرات البريطانية "إتش إم إس برينس أوف ويلز" خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتقود حاملة الطائرات التابعة للبحرية الملكية البريطانية المجموعة في مهمة للدفاع عن شمال المحيط الأطلسي "ضد التهديدات الروسية المتزايدة"، وفقًا للوزارة.

وشهدت هذه المهمة قيام طائرات إف-35 بتنفيذ عمليات دفاع جوي لحلف الناتو انطلاقًا من حاملة طائرات أوروبية لأول مرة، وسط تصاعد التوترات مع روسيا.