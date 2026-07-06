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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حبيبة حسام تنضم إلى أبطال مسلسل «بيت بابا 2»

حبيبة حسام
حبيبة حسام
محمد سعيد

تستعد الفنانة حبيبة حسام للظهور أمام الجمهور في أحدث أعمالها الدرامية من خلال مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل بيت بابا، حيث تجسد خلال الأحداث شخصية "دكتورة زينة"، في تجربة جديدة تضيفها إلى رصيدها الفني، ضمن عمل يضم مجموعة من النجوم ويأتي استكمالًا للنجاح الذي حققه الجزء الأول، وسط ترقب واسع لانطلاق عرضه خلال الأيام المقبلة.

وتخوض #حبيبة_حسام هذه التجربة إلى جانب الفنان محمد أنور، في مسلسل #بيت_بابا_2 الذي يتولى إخراجه محمد عبد الرحمن حماقي، حيث تواصل أسرة العمل حاليًا الاستعدادات الأخيرة قبل عرض المسلسل، وسط توقعات بأن يشهد الجزء الجديد العديد من المفاجآت الدرامية والشخصيات التي تضيف أبعادًا مختلفة للأحداث.

وتأتي مشاركة حبيبة حسام في المسلسل بعد سلسلة من الأعمال التي نجحت من خلالها في لفت الأنظار، إذ شاركت في الجزء الأول من مسلسل #كامل_العدد، كما ظهرت في مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو – فلاش باك"، إلى جانب مشاركتها في فيلم "مخفي"، وقدمت أيضًا أعمالًا متنوعة مثل "قواعد الطلاق 45"، و"55 مشكلة حب"، و"عيشها بفرحة"، وهو ما منحها حضورًا متزايدًا لدى الجمهور خلال الفترة الأخيرة.

وتسعى حبيبة حسام من خلال شخصية "دكتورة زينة" إلى تقديم أداء مختلف يضيف محطة جديدة إلى مسيرتها الفنية، خاصة مع تنوع الأدوار التي قدمتها في السنوات الماضية، وحرصها على اختيار شخصيات تحمل ملامح مختلفة وتمنحها مساحة لإبراز قدراتها التمثيلية.

مسلسل بيت بابا 2 

ويواصل مسلسل #بيت_بابا_2 جذب اهتمام الجمهور قبل انطلاق عرضه، في ظل النجاح الذي حققه الجزء الأول، حيث ينتظر المشاهدون التعرف على تطورات الأحداث والشخصيات الجديدة التي تنضم إلى العمل، ومن بينها شخصية "دكتورة زينة" التي تجسدها حبيبة حسام، في عمل يُنتظر أن يشهد جرعة من الكوميديا والمواقف الإنسانية خلال حلقاته المقبلة.

حبيبة حسام الفنانة حبيبة حسام مسلسل بيت بابا 2

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