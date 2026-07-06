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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

طرح الأغنية الدعائية لفيلم شمشون ودليلة لـ أحمد العوضي ومي عمر

بوستر فيلم شمشون ودليلة
بوستر فيلم شمشون ودليلة
محمد سعيد

طُرحت أغنية “حب الحب” للمطرب محمود العسيلي وبمشاركة المطرب الشعبي حودة بندق، وهي الأغنية الترويجية الرسمية لفيلم "شمشون ودليلة"، للفنان أحمد العوضي والفنانة مي عمر، وذلك تزامنًا مع التحضيرات لعرض الفيلم في دور السينما.

وجاءت الأغنية بطابع حيوي وإيقاع مبهج يتماشى مع أجواء الفيلم، حيث تمزج بين أسلوب العسيلي الغنائي ولمسة حودة بندق الشعبية، في أول تعاون يجمع بينهما.

البرومو الرسمي لفيلم شمشون ودليلة

وطرحت الشركة المنتجة البرومو الرسمي لفيلم “شمشون ودليلة” بطولة أحمد العوضي ومي عمر،  تمهيدًا لعرضه في دور السينما يوم 8 يوليو المقبل، وكشف البرومو عن أجواء مليئة بالإثارة والتشويق.

وأظهر البرومو مزيجًا من مشاهد الأكشن والمطاردات إلى جانب لمحات كوميدية، ما يعكس طبيعة العمل الذي يجمع بين أكثر من لون فني في إطار واحد، ويعد من أبرز الأفلام المنتظرة خلال موسم الصيف.

تدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي رومانسي، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج رؤوف السيد  ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد العوضي ومي عمر كل من خالد الصاوي، محمد ثروت ، عصام السقا، أحمد الرافعي ، أحمد عصام السيد، ريتال عبد العزيز، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من ضيوف الشرف.

شمشون ودليلة فيلم شمشون ودليلة أحمد العوضي مي عمر

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