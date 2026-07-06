قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو: لا خلافات جوهرية بين إسرائيل والولايات المتحدة
جامعة الأزهر تعلن أسماء 13 كلية يشترط للالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات
الاتحاد المغربي يعلن أسماء المشاركين في أبطال إفريقيا والكونفدرالية
موجة تراجع بأسعار الأسماك.. البلطي يبدأ من 69 جنيه والجمبري يواصل الانخفاض
"Carry On" ينطلق رسميًا.. خطة حكومية جديدة لضبط الأسواق من المزرعة إلى المستهلك
حضارة لا تعرف الانكسار.. البلوشي يعلق على مواجهة منتخب مصر والارجنتين
القط نيمبوس يمنح مصر الأفضلية.. توقع مثير قبل مواجهة الأرجنتين في المونديال
إنفانتينو: فيفا مؤسسة مستقلة.. ولا علاقة لترامب بإلغاء إيقاف مهاجم المنتخب الأمريكي
غزو بق الفراش للمنازل .. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا
أجهزة تكييف وتلفزيون.. شاب يشترك مع أصدقائه ويسرق منزل والده في حلوان
الظروف مناسبة لإقامة اللقاء.. ملعب مُغطى ودرجات الحرارة يؤمِّنان مباراة مصر والأرجنتين
تقارير: العواصف والأمطار قد تؤخر انطلاق مباراة مصر والأرجنتين غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الظروف مناسبة لإقامة اللقاء.. ملعب مُغطى ودرجات الحرارة يؤمِّنان مباراة مصر والأرجنتين

منتخب مصر
منتخب مصر
حسام الحارتي

كشفت تقارير الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء، خلال مواجهة منتخب مصر والأرجنتين، المقرر إقامتها في السابعة مساء، ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس العالم 2026.

ووفقًا للتوقعات، تتراوح درجات الحرارة بين 30 و31 درجة مئوية، مع نسبة رطوبة تبلغ نحو 63%، وظهور غيوم متقطعة، فيما تصل سرعة الرياح إلى 13 كيلومترًا في الساعة.

ورغم الأجواء الحارة، فإن المباراة ستُقام على ملعب «مرسيدس بنز» المغطى بالكامل، وهو ما يقلل بشكل كبير من تأثير الحرارة وأشعة الشمس، ويوفر ظروفًا مناسبة لإقامة اللقاء دون تأثر كبير بالعوامل الجوية.

ويترقب عشاق كرة القدم مواجهة مرتقبة تجمع المنتخبين، في لقاء يسعى خلاله منتخب مصر إلى مواصلة مشواره في البطولة، بينما يتطلع المنتخب الأرجنتيني إلى العبور نحو الدور ربع النهائي، في مباراة ينتظر أن يكون الحسم فيها داخل المستطيل الأخضر.


وحرص أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على التواجد خلف منتخب مصر، لتقديم الدعم والمساندة قبل المواجهة المرتقبة أمام الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

وضمت قائمة الحاضرين كلًا من المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والمهندس خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد ورئيس بعثة المنتخب، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة حمادة الشربيني، ومصطفى أبو زهرة، ومحمد أبو حسين، وطارق أبو العينين، في إطار مؤازرة الفراعنة خلال مشوارهم بالمونديال.

حالة الطقس مواجهة منتخب مصر منتخب مصر الأرجنتيني كأس العالم 2026 مرسيدس بنز المنتخب الأرجنتيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس خلال ساعات..عبر هذا الرابط

البنزين

بعد قرار رئيس الوزراء بشأن تسعير الوقود.. أسعار البنزين والسولار اليوم

وظائف

تثبيت العقود المؤقتة والعمالة اليومية ومعلمي الحصة.. برلماني يفجر مفاجأة

الذهب

بعد التراجع الأخير.. سعر الذهب اليوم الإثنين 6 يوليو 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..اضغط هنا

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتفوّل.. اعرف أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 6 يوليو

الإسكان

بشرى لحديثي الزواج والشباب.. الإسكان تعلن طرح وحدات خلال ساعات

منتخب مصر

بالمجان وبدون تشفير.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم

ترشيحاتنا

السيارات الكهربائية

مصنعي السيارات: استراتيجية تنمية الصناعة تمنح المستثمرين حوافز تعيد 80% من استثماراتهم

مقر القيادة الاستراتيجية

رقم 4 على العالم.. استشاري أمن إقليمي: مقر القيادة الاستراتيجية قلعة عسكرية محصنة

وزير الاستثمار

وزير الاستثمار: صادرات المنطقة الحرة بالعامرية 5.3 مليار دولار العام الماضي وتوفر 55 ألف فرصة عمل

بالصور

لعشاق الفرنساوي.. أسعار سيتروين سي اليزيه المستعملة

سيتروين سي اليزيه
سيتروين سي اليزيه
سيتروين سي اليزيه

غزو بق الفراش للمنازل .. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

غزو بق الفراش للمنازل.. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا
غزو بق الفراش للمنازل.. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا
غزو بق الفراش للمنازل.. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

برج الجدى.. حظك اليوم الإثنين 6 يوليو 2026.. مكانتك ترتفع وخططك القديمة تعود للحياة

برج الجدي
برج الجدي
برج الجدي

برج الدلو حظك اليوم الإثنين 6 يوليو 2026.. مكاسب مالية وجهود تؤتي ثمارها

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

فيديو

طواف الوداع

هل طواف الوداع واجب على المرأة؟.. أمينة الإفتاء تجيب

حكيم

وشها حلو على منتخب مصر.. حكيم يحتفل بنجاح أغنية نص ملعب قلبي

تايلور سويفت وترافيس كيلسي

زفاف القرن.. تايلور سويفت وترافيس كيلسي يحتفلان وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة

لغز بركان يحير العلماء

80 جرامًا من الذهب يوميًا.. لغز بركان يحير العلماء منذ 30 عامًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة الوعي السياسي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مضيق هرمز.. استعراضات عسكرية ومغامرات قادمة

المزيد