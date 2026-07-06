الظروف مناسبة لإقامة اللقاء.. ملعب مُغطى ودرجات الحرارة يؤمِّنان مباراة مصر والأرجنتين

كشفت تقارير الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء، خلال مواجهة منتخب مصر والأرجنتين، المقرر إقامتها في السابعة مساء، ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس العالم 2026.

ووفقًا للتوقعات، تتراوح درجات الحرارة بين 30 و31 درجة مئوية، مع نسبة رطوبة تبلغ نحو 63%، وظهور غيوم متقطعة، فيما تصل سرعة الرياح إلى 13 كيلومترًا في الساعة.

ورغم الأجواء الحارة، فإن المباراة ستُقام على ملعب «مرسيدس بنز» المغطى بالكامل، وهو ما يقلل بشكل كبير من تأثير الحرارة وأشعة الشمس، ويوفر ظروفًا مناسبة لإقامة اللقاء دون تأثر كبير بالعوامل الجوية.

ويترقب عشاق كرة القدم مواجهة مرتقبة تجمع المنتخبين، في لقاء يسعى خلاله منتخب مصر إلى مواصلة مشواره في البطولة، بينما يتطلع المنتخب الأرجنتيني إلى العبور نحو الدور ربع النهائي، في مباراة ينتظر أن يكون الحسم فيها داخل المستطيل الأخضر.



وحرص أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على التواجد خلف منتخب مصر، لتقديم الدعم والمساندة قبل المواجهة المرتقبة أمام الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

وضمت قائمة الحاضرين كلًا من المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والمهندس خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد ورئيس بعثة المنتخب، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة حمادة الشربيني، ومصطفى أبو زهرة، ومحمد أبو حسين، وطارق أبو العينين، في إطار مؤازرة الفراعنة خلال مشوارهم بالمونديال.