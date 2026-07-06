الشوالي يعلن انحيازه لمصر أمام الأرجنتين: إذا عبر الفراعنة.. فالمحطة التالية هي النهائي

أبدى المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي إعجابه الكبير بالمستوى الذي يقدمه منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن "الفراعنة" فاجأوه بما قدموه خلال مشوارهم في البطولة، مشيدًا بالروح القتالية التي يتميز بها اللاعب المصري.

وقال الشوالي إن المنتخب المصري دائمًا ما يعوض الفوارق الفنية أمام كبار المنتخبات بالإصرار والعزيمة، مضيفًا: "المصريون فاجأوني في هذا المونديال، فهم يلعبون بروح وقتالية كبيرة، وإذا نجحت مصر في إقصاء الأرجنتين، فأنا أؤمن بأنها ستكون قادرة على بلوغ المباراة النهائية لأول مرة في تاريخ أفريقيا."

ووجّه الشوالي رسالة إلى الجماهير المصرية والعربية التي ستساند الأرجنتين في المواجهة المرتقبة، قائلًا: "إلى كل مشجع مصري أو عربي يقف خلف الأرجنتين أمام منتخب بلده، تذكر دائمًا أن ميسي سيختار بلاده قبل أي شيء."

وأكد المعلق التونسي أنه سيقف هذه المرة خلف منتخب مصر، رغم إعجابه الكبير بليونيل ميسي، قائلاً: "للمرة الأولى في حياتي لن أكون متعاطفًا مع ميسي، سأشجع مصر. أنا ابن القارة الأفريقية وأعشق كل شبر فيها، وأؤمن بأن هذه المباراة قد تكون ليلة تاريخية إذا نجح المنتخب المصري في التسجيل أمام الأرجنتين."