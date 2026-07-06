البحر الأحمر.. شاشات عملاقة بممشى النصر لتشجيع منتخب مصر أمام الأرجنتين

يشارك الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، أبناء المحافظة وزوارها أجواء تشجيع المنتخب الوطني خلال مواجهته المرتقبة أمام منتخب الأرجنتين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، وذلك من خلال متابعة المباراة عبر شاشات عرض عملاقة بممشى النصر بمدينة الغردقة، في السابعة مساء الثلاثاء الموافق 7 يوليو.

وتأتي المبادرة في إطار حرص المحافظة على مشاركة المواطنين فرحتهم بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني، وتهيئة أجواء جماهيرية مميزة لمساندة اللاعبين في واحدة من أهم مباريات مشوارهم بالمونديال.

ويدخل المنتخب المصري المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 عقب فوزه على منتخب أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة (4-2)، إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1)، في مباراة أظهر خلالها اللاعبون روحًا قتالية وإصرارًا كبيرًا على مواصلة المشوار العالمي.

في المقابل، بلغ منتخب الأرجنتين، حامل لقب كأس العالم، هذا الدور بعد مواجهة قوية أمام منتخب كاب فيردي، انتهت بفوزه بنتيجة (3-2) عقب اللجوء إلى الأشواط الإضافية، ليضرب موعدًا مع المنتخب المصري في واحدة من أبرز مواجهات دور الـ16.

وتحمل المباراة أهمية تاريخية للكرة المصرية، إذ يسعى المنتخب الوطني إلى تحقيق إنجاز غير مسبوق بالتأهل إلى الدور ربع النهائي لأول مرة في تاريخه، بينما يطمح المنتخب الأرجنتيني إلى مواصلة حملة الدفاع عن لقبه العالمي.

وأكد الدكتور وليد البرقي أن محافظة البحر الأحمر حريصة على توفير الأجواء المناسبة للمواطنين لمتابعة هذا الحدث الرياضي العالمي، مشيرًا إلى أن الإنجاز الذي حققه المنتخب حتى الآن أدخل الفرحة إلى قلوب ملايين المصريين، ويجسد روح الإصرار والعزيمة التي يتمتع بها أبناء الوطن.

وأعرب محافظ البحر الأحمر عن ثقته الكاملة في قدرة لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني على تقديم أداء قوي يليق باسم مصر، متمنيًا لهم التوفيق في مواجهة أحد أقوى منتخبات العالم، ومواصلة كتابة التاريخ وإسعاد الجماهير المصرية والعربية.

كما جدد المحافظ تهنئته للقيادة السياسية والشعب المصري بالتأهل إلى دور الـ16، مؤكدًا أن ما حققه المنتخب يمثل مصدر فخر لكل المصريين، وأن الجماهير ستواصل دعمها ومساندتها للفراعنة في رحلتهم نحو تحقيق إنجاز عالمي جديد.