طارق لطفي يدعم منتخب مصر على طريقة "العتاولة"

حرص الفنان طارق لطفي على دعم منتخب مصر قبل مواجهة الارجنتين في دور ١٦ ببطولة كأس العالم على طريقة درامية مازحا.

وشارك طارق لطفى فيديو من أحد مشاهد مسلسل «العتاولة»، وأجرى تعديلًا ساخرًا على المشهد، بوضع وجه المدير الفنى لمنتخب مصر حسام حسن على شخصيته، بينما استبدل وجه باسم سمرة بوجه النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى.

وظهر فيه حسام حسن وهو يقول لـ ميسي : «أنا قررت أغير النهاية»، ليرد الأخير ساخرًا: «النهاية اتكتبت خلاص.. الناس بتحب الأشرار»، قبل أن يختتم «حسام حسن» الحوار قائلًا: «ابقى قابلني».

ويختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الإثنين، تحضيراته الأخيرة قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب الأرجنتين، والمقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2026، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويسعى الجهاز الفني إلى وضع اللمسات النهائية على الخطة الفنية والتشكيل الأساسي الذي سيخوض اللقاء، في ظل أهمية المباراة التي تمثل محطة فارقة في مشوار المنتخب الوطني بالبطولة، بعدما نجح في بلوغ الأدوار الإقصائية للمونديال.