القادمون من الخلف.. منتخبات صاعدة تطيح بالكبار خارج المونديال

لم تعد الأسماء الكبيرة وحدها كافية لضمان الاستمرار في كأس العالم 2026، بعدما فرضت المنتخبات الصاعدة نفسها بقوة على مسرح البطولة، ونجحت في كسر هيمنة عمالقة اللعبة، لتؤكد أن كرة القدم الحديثة لا تعترف سوى بما يحدث داخل المستطيل الأخضر.

وشهدت النسخة الحالية من المونديال واحدة من أكثر مراحل خروج الكبار إثارة، بعدما ودعت منتخبات صاحبة تاريخ طويل مثل ألمانيا، وهولندا، والبرازيل، والمكسيك، وكرواتيا، والسنغال، بينما ينتظر العالم مواجهة نارية بين البرتغال وإسبانيا، سيغادر على إثرها بطل أوروبي آخر، لتتواصل مفاجآت البطولة.

باراجواي تكتب نهاية ألمانيا

كان منتخب ألمانيا أول الضحايا، بعدما سقط أمام باراجواي بركلات الترجيح في دور الـ32، ليفشل الماكينات في استعادة أمجادها العالمية، بينما واصل منتخب الباراجوي رحلته بثقة، قبل أن يودع لاحقًا أمام فرنسا في دور الـ16.

المغرب يواصل كتابة التاريخ

كرر المنتخب المغربي عروضه المميزة، بعدما أطاح هولندا بركلات الترجيح في دور الـ32، قبل أن يواصل تألقه ويتجاوز كندا بثلاثية نظيفة في دور الـ16، ليؤكد أن إنجازه في مونديال 2022 لم يكن استثناءً، بل بداية لجيل قادر على منافسة الكبار.

النرويج تصدم البرازيل

فرض المنتخب النرويجي نفسه كواحد من أبرز مفاجآت البطولة، بعدما تجاوز كوت ديفوار في دور الـ32، ثم فجر أكبر مفاجآت دور الـ16 بإقصاء البرازيل بنتيجة 2-1، ليحجز مكانه بين الثمانية الكبار ويعلن نفسه منافسًا حقيقيًا على اللقب.

إنجلترا تنهي حلم المكسيك

رغم الأداء المميز الذي قدمه المنتخب المكسيكي، فإن رحلته توقفت في دور الـ16 بعد خسارته أمام إنجلترا بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة، ليودع أحد أكثر المنتخبات جماهيرية في العالم البطولة.

بلجيكا تتفوق على السنغال

واصل المنتخب البلجيكي مشواره بعدما حسم مواجهة قوية أمام السنغال بنتيجة 3-2 في دور الـ32، لينهي طموحات أسود التيرانجا اللذين كانوا يأملون في تكرار إنجازاتهم السابقة.

البرتغال أو إسبانيا ضحية جديدة

وتتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين البرتغال وإسبانيا في دور الـ16، والتي ستضمن خروج أحد المنتخبين المرشحين للمنافسة على اللقب، ما يعني استمرار نزيف الكبار في نسخة استثنائية من كأس العالم.

بطولة تكسر كل التوقعات

تعكس نتائج مونديال 2026 تحولًا واضحًا في خريطة كرة القدم العالمية، بعدما أصبحت الفوارق الفنية بين المنتخبات أقل من أي وقت مضى، ونجحت منتخبات كانت تُصنف سابقًا خارج دائرة المنافسة في إسقاط عمالقة اللعبة، لتؤكد أن البطولة الحالية قد تكون واحدة من أكثر نسخ كأس العالم مفاجآت وإثارة عبر التاريخ.

منتخبات صاعدة

يعتبر منتخبى مصر والمغرب من المنتخبات الصاعدة التى تألقت فى مونديال 2026 وحققت عديد المفاجآت.

ونجح منتخب الفراعنة الكبار فى إحراج بلجيكا والانتصار على نيوزيلندا واقصاء أستراليا وبلوغ دور الـ 16 لمواجهة الأرجنتين.