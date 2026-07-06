نيمار يعلن اعتزاله اللعب دوليا بعد وداع السيليساو للمونديال

أعلن النجم البرازيلي، نيمار، اعتزاله، اللعب دوليا ونهاية مشواره مع منتخب البرازيل، عقب خروج "السيليساو" من دور الـ16 لكأس العالم 2026 بالخسارة أمام النرويج بهدفين مقابل هدف.

وسجل نيمار هدف البرازيل الوحيد من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، لكنه لم ينجح في إنقاذ منتخب بلاده من وداع البطولة.

وقال نيمار، في تصريحات عقب المباراة: "حاولت وحاولت.. الآن انتهى الأمر. بدأت هنا وأنهيت هنا"، في إشارة إلى أن مسيرته الدولية بدأت عام 2010 في ملعب ميتلايف خلال مباراة ودية أمام الولايات المتحدة.

وأنهى نيمار مشواره الدولي بعد 130 مباراة مع البرازيل، ليصبح ثاني أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ المنتخب خلف كافو، كما يودع القميص الأصفر بوصفه الهداف التاريخي للبرازيل برصيد 80 هدفًا.