استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي بغزة.. وهجوم للمستوطنين بالخليل

استشهد فلسطينيان، وأصيب عدد آخر، صباح اليوم الاثنين، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة في شارع الرشيد بمنطقة المواصي غرب خان يونس جنوب القطاع.

وفي سياق متصل، أصيب ستة فلسطينيين، اليوم الاثنين، بجروح إثر هجوم نفذه مستوطنون على مساكن المواطنين وأراضيهم في بلدة يطا، جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأشارت "وفا"، إلى أن نحو 30 مستوطنا مدججين بالسلاح وتحت حماية جنود الاحتلال، هاجموا منازل المواطنين في قرية أم الخير بمسافر يطا بعد إغلاق البوابة الرئيسية للقرية، واعتدوا بالضرب على الأهالي؛ ما أدى إلى إصابة ستة مواطنين، تلقوا العلاج ميدانيًا.

وأضافت أن مستوطنين أقدموا على قطع سياج الأراضي وأسلاك الكهرباء الخاصة بمسكن مواطن في منطقة خلة الحمص جنوب بلدة يطا.