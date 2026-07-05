نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

ليس كل من يواجه الحريق بطلاً، لكن كل من يدخل إليه بإرادته، مدركًا أنه قد لا يعود، يستحق أن يُكتب عنه تاريخ كامل من الفداء. هكذا يمكن قراءة ما جرى في حريق منشأة ناصر، الذي لم يكن مجرد حادث عابر، بل مشهد كاشف لحقيقة أعمق تتجاوز النيران والدخان.

القصة بدأت ببلاغ عن حريق داخل مخزن أخشاب في منطقة مكتظة بالسكان، وهي بيئة معروفة بخطورتها، حيث تتجاور المواد سريعة الاشتعال مع مبانٍ تفتقر لأبسط معايير السلامة. تحركت قوات الحماية المدنية فورًا، دفعت بسيارات الإطفاء، فرضت كردونًا أمنيًا، وبدأت معركة السيطرة على النيران قبل أن تبتلع ما حولها. حتى هذه اللحظة، بدا المشهد اعتياديًا في سجل الحرائق اليومية.

لكن الواقع على الأرض كان أكثر قسوة.

في مناطق مثل منشأة ناصر، لا يكون الحريق وحده هو الخطر، بل ما يحيط به من عشوائية في البناء، وسوء في التخزين، وغياب للرقابة. هذه العوامل مجتمعة تحوّل أي محاولة للسيطرة على النيران إلى مواجهة مفتوحة مع المجهول. وهو ما حدث عندما انهار أحد العقارات خلال عمليات الإطفاء، ليقلب المشهد رأسًا على عقب، وينقل الحدث من حريق يمكن احتواؤه إلى مأساة إنسانية كاملة.

وسط هذا المشهد، كان اللواء الدكتور محمد الشربيني في موقعه، يشرف ميدانيًا على العمليات، لا من خلف المكاتب، بل من قلب الخطر. إصابته ثم استشهاده لاحقًا لم تكن مجرد خبر حزين، بل كانت دليلًا حيًا على طبيعة هذه المهنة، التي لا تعرف المسافات الآمنة. ولحق به النقيب عبد الرحمن العدوي وأمين الشرطة حمد عبد الجواد صبر، الذين دفعوا حياتهم ثمنًا لواجب لم يترددوا في أدائه.

ولا يمكن فهم ما جرى دون التوقف أمام طبيعة عمل رجال الحماية المدنية، أو كما يعرفهم الناس بـ"المطافي"، فهؤلاء لا يقتصر دورهم على إخماد النيران، بل يمتد إلى التعامل مع حوادث الانهيارات، وإنقاذ العالقين، والتدخل في أخطر المواقف التي تتطلب سرعة قرار ودقة تنفيذ تحت ضغط هائل. إنهم يعملون في بيئة لا تعترف بالخطأ، حيث قد تكون ثانية واحدة فارقة بين الحياة والموت، ما يجعل كل مهمة يخوضونها اختبارًا حقيقيًا للقدرة على المواجهة.

خلف الخوذ الصلبة والملابس الثقيلة، يعيش رجال الحماية المدنية حياة مزدوجة بين الخطر والإنسانية. في بيوتهم، هم آباء يمازحون أبناءهم، وأزواج يحلمون بحياة هادئة، وأبناء يسعون لإرضاء أسرهم. لكنهم، في لحظة اتصال واحدة، يتحولون إلى رجال مواجهة، يتركون كل شيء خلفهم، وينطلقون نحو المجهول، دون أن يمنحهم الوقت حتى فرصة الوداع.

بطولة هؤلاء الرجال لا تُقاس فقط بلحظات المواجهة المباشرة مع اللهب، بل أيضًا بما يسبقها من استعداد دائم، وتدريب قاسٍ، واستعداد نفسي لقبول المخاطرة كجزء من طبيعة العمل. هم يخرجون من بيوتهم وهم يدركون أن العودة ليست مضمونة، ومع ذلك لا يترددون، لأن ما يقومون به ليس مجرد وظيفة، بل رسالة إنسانية تقوم على حماية الأرواح مهما كان الثمن.

يعتاد هؤلاء الرجال على تفاصيل لا يراها أحد؛ رائحة الدخان التي تلازم ملابسهم، آثار الإرهاق التي لا تختفي من وجوههم، والسهر الطويل في انتظار بلاغ قد يأتي في أي لحظة. هم لا يعيشون رفاهية الروتين، بل حالة استعداد دائم، تجعل حياتهم الشخصية مؤجلة على هامش الواجب، وكأنهم اختاروا أن تكون راحتهم دائمًا في المرتبة الثانية.

وراء كل اسم من أسماء الشهداء حكاية إنسانية لم تكتمل، وبيت كان ينتظر عودة بطل لم يعد. أطفال ربما وقفوا على الأبواب يترقبون، وزوجات علّقن الأمل على لحظة لقاء مؤجلة، وآباء وأمهات لم يدركوا أن الوداع الأخير قد مرّ دون إنذار. هذه الخسارة لا تُقاس بالأرقام، بل بفراغ يتركه الغياب في قلوب لا تعوض.

وفي كل مرة يعود فيها رجل إطفاء إلى منزله سالمًا، لا يُنظر إلى الأمر كنجاة من خطر محقق، بل كأمر عادي يتكرر يوميًا. وحدها أسرهم تدرك حجم القلق الذي يسبق كل مهمة، وتفهم معنى أن يخرج أحدهم إلى عمل قد لا يعود منه. تلك التفاصيل الصامتة، التي لا تُكتب في التقارير، هي الوجه الإنساني الحقيقي لهذه المهنة.

وفي الجانب الآخر من المشهد، هناك ناجون لا يعرفون حتى أسماء من أنقذوهم، لكنهم مدينون لهم بالحياة. رجال دخلوا إلى قلب الخطر لينقذوا آخرين، دون أن يسألوا من هم أو ماذا يمثلون. هذه هي الإنسانية في أنقى صورها: أن تمنح حياتك فرصة لغيرك، حتى لو دفعت أنت الثمن كاملًا.

ورغم كل ذلك، لا يتحدثون كثيرًا عن تضحياتهم، ولا يطلبون تقديرًا استثنائيًا، لأنهم ببساطة يرون ما يفعلونه واجبًا لا يُناقش. لكن الحقيقة أن كل لحظة يقضونها في مواجهة الخطر، هي قصة إنسانية كاملة تستحق أن تُروى، ليس فقط تقديرًا لهم، بل تذكيرًا بأن خلف كل بطل، إنسانًا اختار أن يضع حياة الآخرين قبل حياته.

الأرقام الرسمية تحدثت عن ضحايا ومصابين وانهيار كامل للمبنى، مع استمرار عمليات التبريد وبدء التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق. لكنها، رغم أهميتها، لا تعكس حجم المأساة الحقيقي. فالقضية هنا ليست في عدد الضحايا، بل في طبيعة الخطر الذي أصبح جزءًا من الحياة اليومية في مناطق كاملة.

ما حدث في منشأة ناصر يكشف عن معادلة مختلة: رجال يمتلكون شجاعة استثنائية، في مواجهة بيئة شديدة الخطورة، دون أن يقابل ذلك نفس القدر من التنظيم أو الوقاية. فبينما تتطور أساليب الإطفاء، تظل أسباب الكوارث كما هي: تخزين عشوائي، مبانٍ متهالكة، وتجاهل مستمر لقواعد السلامة.

المشكلة الحقيقية أن هذه الكوارث لا تأتي فجأة، بل تُصنع ببطء. كل مخالفة بناء، كل توصيلة كهربائية غير آمنة، كل مخزن مواد قابلة للاشتعال داخل كتلة سكنية، هو شرارة مؤجلة لحريق قادم. وعندما تشتعل، يكون رجال الحماية المدنية هم أول من يواجهها، وغالبًا آخر من يدفع ثمنها.

وفي ظل هذه التضحيات الجسيمة، يبرز طرح ضروري لا يحتمل التأجيل، يتمثل في إنشاء وديعة تأمينية لكل رجل من رجال الحماية المدنية، لا تقل عن خمسة ملايين جنيه، تُصرف كاملة لأسرته في حالة الاستشهاد، بما يضمن لهم حياة كريمة تليق بحجم التضحية التي قدمها عائلهم، أو تُصرف له في حالة الإصابة البالغة، خاصة الحروق الشديدة التي قد تترك تشوهات دائمة تعوقه عن استكمال حياته بشكل طبيعي. فكما يواجه هؤلاء الرجال الخطر نيابة عن المجتمع، يصبح من واجب هذا المجتمع أن يضمن لهم ولأسرهم حدًا أدنى من الأمان الإنساني، لا يتركهم فريسة للظروف بعد أن كانوا خط الدفاع الأول في مواجهة الكارثة.

ومن هنا، فإن الاكتفاء بتأبين الشهداء أو الإشادة ببطولاتهم لا يكفي. المطلوب هو مواجهة جذر المشكلة: تشديد الرقابة، إعادة تنظيم المناطق الخطرة، فرض معايير سلامة حقيقية، وتوفير دعم أكبر لقوات الحماية المدنية، ليس فقط بالمعدات، بل أيضًا بالحماية التشريعية واللوجستية.

كما أن المجتمع نفسه جزء من هذه المعادلة. فالاستهانة بإجراءات الأمان، أو التعامل مع المخاطر باعتبارها أمرًا عاديًا، هو ما يفتح الباب أمام الكارثة. الوعي هنا ليس رفاهية، بل ضرورة قد تنقذ حياة العشرات.

في النهاية، يظل السؤال الأهم: لماذا يظل رجال الحماية المدنية في مواجهة النتائج، بينما تبقى الأسباب دون تغيير؟

"رجال النار" ليسوا مجرد عنوان، بل حقيقة يومية. هم الذين يدخلون إلى الأماكن التي يهرب منها الجميع، يواجهون ما لا يُرى، ويضحون بما لا يمكن تعويضه. لكن بطولاتهم، مهما عظمت، لا يجب أن تكون البديل عن نظام يمنع الكارثة قبل وقوعها.

لقد رحلوا وهم يؤدون واجبهم، وبقيت مسؤوليتنا نحن: أن لا يتحول هذا المشهد إلى قصة تتكرر، بل إلى نقطة بداية لتغيير حقيقي يليق بتضحياتهم.