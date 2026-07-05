محمد هشام عبية: دم على نهد متوقف وفي انتظار موافقة الرقابة

كشف المؤلف محمد هشام عبية، آخر تطورات مسلسل دم على نهد، للفنانة هند صبري.

وقال محمد هشام عبية، في تصريح لموقع صدى البلد، إن العمل لا يزال متوقفًا حتى الآن بسبب خضوعه لرقابة المصنفات الفنية، موضحًا أنه تم الانتهاء بشكل كامل من كتابة جميع حلقاته، وقد جرى تقديمها بالفعل إلى الجهة الرقابية، إلا أنه لم يتم إصدار أي قرار بشأنه حتى الوقت الحالي.

وأوضح محمد هشام عبية، أن مرحلة التحضيرات لمسلسل دم على نهد، توقفت وفي انتظار موافقة الرقابة على المصنفات الفنية.

مسلسل دم على نهد

مسلسل “دم على نهد” مأخوذ عن رواية "دم على نهد" للكاتب إبراهيم عيسى، ويُعد من أبرز الأعمال الدرامية المنتظرة في الفترة المقبلة، حيث تلعب هند صبري دور صحفية تحقق في سلسلة جرائم غامضة، في إطار درامي مشوق.

هند صبري تظهر في العمل بدور صحفية تخوض رحلة محفوفة بالمخاطر في سبيل تأليف كتاب عن قاتل متسلسل، ما يضعها في مواجهة أسرار مظلمة ومتشعبة تكشف عن فساد ديني وأمني.

وتعود من خلاله هند إلى تقديم شخصية قوية تقود الأحداث من بدايتها حتى نهايتها.

العمل مكون من 10 حلقات يُعرض عبر إحدى المنصات الرقمية، وهو من بطولة هند صبري ويشاركها الفنان آسر ياسين وعدد من النجوم الذين جارٍ التعاقد معهم حاليًا، وسيناريو وحوار محمد هشام عبيه ووائل حمدي، وإخراج مريم أحمدي، ومن إنتاج صادق الصباح.

ويُعد هذا التعاون بين صبري وفريق العمل بمثابة عودة قوية لها إلى أدوار التحقيق والصراع النفسي.