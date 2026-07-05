تداول 64 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة (11) سفينة وتم تداول (64) ألف طن بضائع و(645) شاحنة و(199) سيارة.

وذكر بيان عن الهيئة، اليوم/الأحد/- أن حركة الواردات شملت (5) سفن و(3 آلاف) طن بضائع و(352) شاحنة و(185) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (6) سفن و(61) ألف طن بضائع و(293) شاحنة و(14) سيارة.

وأضف أن ميناء سفاجا استقبل السفينتين PELAGOS EXPRESS و POSEDIN EXPRESS، بينما غادرت السفينة PACIFIC ENDEAVO عليها 54 ألف طن فوسفات تصدير إلى الهند، وغادرت أيضا السفينتان الحرية وPANLILY.

وأفاد البيان، بأن ميناء نويبع شهد تداول (3408) أطنان بضائع و(243) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي ايلة، وسينا واور.

وتابع البيان أن موانئ الهيئة سجلت وصول وسفر 1623 راكبا بموانئها.