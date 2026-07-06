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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صراع ثلاثي.. اشتعال المنافسة على لقب هداف كأس العالم 2026

هالاند
هالاند
رباب الهواري

اشتدت المنافسة على لقب هداف بطولة كأس العالم 2026، مع استمرار مواجهات دور الستة عشر، بعدما دخل النرويجي إرلينج هالاند بقوة إلى سباق الصدارة، عقب تألقه أمام منتخب البرازيل وقيادة منتخب بلاده لتحقيق انتصار ثمين بنتيجة هدفين مقابل هدف.

هالاند يعادل ميسي ومبابي

ونجح هالاند في تسجيل هدفي منتخب النرويج خلال اللقاء، ليرفع رصيده إلى سبعة أهداف، معادلًا بذلك الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي في صدارة قائمة هدافي البطولة، لتزداد المنافسة قوة وإثارة قبل انطلاق منافسات الدور ربع النهائي.

ويواصل الثلاثي تقديم مستويات هجومية مميزة منذ انطلاق البطولة، حيث لعب كل منهم دورًا بارزًا في قيادة منتخباتهم إلى الأدوار الإقصائية، وهو ما يجعل الصراع على الحذاء الذهبي أكثر تشويقًا في ظل تقارب الأرقام.

رونالدو يبتعد عن القمة

في المقابل، تراجع البرتغالي كريستيانو رونالدو في سباق الهدافين، بعدما لم يتمكن من زيادة رصيده التهديفي خلال المباريات الأخيرة، ليبتعد عن الثلاثي المتصدر، ويصبح مطالبًا باستعادة فعاليته الهجومية إذا أراد العودة إلى دائرة المنافسة على اللقب الفردي.

صراع مفتوح حتى النهاية

ومع دخول البطولة مراحلها الحاسمة، تبدو المنافسة على لقب الهداف مفتوحة أمام أكثر من لاعب، خاصة أن جميع المرشحين لا يزالون يملكون فرصة خوض مباريات إضافية في الأدوار المقبلة، وهو ما يمنحهم فرصة تعزيز رصيدهم من الأهداف.

وتنتظر الجماهير مواجهات قوية خلال ربع النهائي، في ظل استمرار تألق أبرز نجوم البطولة، حيث يسعى كل من هالاند وميسي ومبابي إلى الانفراد بصدارة ترتيب الهدافين، بينما يترقب المنافسون أي فرصة لتقليص الفارق والدخول بقوة في سباق الحذاء الذهبي، ليبقى لقب هداف كأس العالم 2026 أحد أكثر الملفات إثارة حتى إسدال الستار على البطولة

هالاند ميسي مبابي رونالدو كأس العالم

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