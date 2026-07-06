صحيفة بريطانية: أمريكا توجه المسيرات الأوكرانية لاختراق العمق الروسي

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن دور استخباراتي أمريكي في دعم العمليات الأوكرانية بالطائرات المسيرة، مؤكدة أن واشنطن تساعد كييف في تحديد أفضل المسارات لاختراق الدفاعات الجوية الروسية وتنفيذ هجمات داخل الأراضي الروسية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أوكرانيين رفيعي المستوى أن المعلومات الاستخباراتية الأمريكية أسهمت في وضع خطط دقيقة لمسارات الطائرات المسيرة، بما يتيح لها تفادي منظومات الدفاع الجوي الروسية والوصول إلى أهدافها، في مؤشر على مستوى التنسيق الوثيق بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في إدارة الضربات بعيدة المدى.

وفي السياق ذاته، رجح المسؤولون الأوكرانيون ألا تشهد المفاوضات المتعلقة بالحرب الأوكرانية أي تقدم ملموس قبل نهاية فصل الصيف، معتبرين أن فرص استئناف المسار التفاوضي الثلاثي تبدو محدودة في ظل استمرار الجمود السياسي والعسكري.

من جهتها، تؤكد موسكو أن الدعم الغربي المباشر لأوكرانيا يطيل أمد النزاع، إذ سبق للمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن وصف العملية العسكرية الروسية بأنها أصبحت "حرباً حقيقية"، مشيراً إلى أن كييف تتلقى دعماً من الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، بينها ألمانيا وفرنسا وهولندا والنرويج.

وفي المقابل، لا تنفي واشنطن تقديم مساعدات استخباراتية لأوكرانيا، إذ أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في ديسمبر الماضي، استمرار هذا الدعم، من دون الكشف عن تفاصيل تتعلق بطبيعة المعلومات أو كيفية استخدامها في العمليات العسكرية.

ويأتي تقرير "فايننشال تايمز" في وقت تشهد فيه روسيا تصاعداً في الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في الخامس من يوليو، إسقاط 61 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق عدد من المناطق الروسية خلال يوم واحد.