محافظ الغربية يُكثف جهود تقنين أراضي أملاك الدولة.. ويدعو المواطنين إلى سرعة التقدم قبل انتهاء المهلة

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، تكثيف جهود المحافظة للانتهاء من ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، مع تقديم جميع التيسيرات للمواطنين الجادين وتذليل أي معوقات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الاستقرار القانوني.

توجيهات محافظ الغربية

وطالب المحافظ المواطنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة الخاصة بسرعة التقدم بطلبات التقنين عبر المنصة الوطنية، مؤكدًا أن يوم 18 يوليو 2026 هو آخر موعد لتلقي الطلبات وفقًاً للقانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية.



تحرك تنفيذي عاجل



وأوضح محافظ الغربية أن المنصة تتيح تقديم الطلبات ومتابعة إجراءاتها إلكترونيًا حتى تحرير العقد النهائي، مشيرًا إلى استمرار تقديم الدعم والتيسيرات للمتقدمين، بينما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واسترداد أراضي الدولة من غير المتقدمين عقب انتهاء المهلة.

تحرك تنفيذي

وفي هذا الإطار، عقد اللواء محمد منصور شعير، السكرتير العام لمحافظة الغربية، اجتماعًا مع الجهات المعنية لمتابعة معدلات الإنجاز، وتسريع فحص الطلبات، وتبسيط الإجراءات، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بتكثيف الجهود ودعوة المواطنين إلى سرعة توفيق أوضاعهم قبل انتهاء المهلة القانونية.