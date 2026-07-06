السطو على متحف فرنسي.. لصوص يسرقون مجوهرات نادرة بقيمة 4 ملايين يورو

تمكن لصوص ملثمون من سرقة نحو 20 قطعة مجوهرات تقدر قيمتها بحوالي أربعة ملايين يورو من متحف رينيه لاليك في شرق فرنسا، المخصص لأعمال فنان الزجاج والمجوهرات الشهير رينيه لاليك، في عملية أثارت تساؤلات حول الإجراءات الأمنية داخل المتحف.

وبحسب مصدر مطلع على التحقيق، اقتحم الجناة الباب الأمامي للمتحف قبل أن يحطموا ست خزائن عرض ويستولوا على مجموعة من المجوهرات المصنوعة من الكريستال والخالية من الأحجار الكريمة، وهو ما يجعلها غير قابلة للصهر وإعادة التصنيع.

وأشار المصدر إلى أن نظام الإنذار عمل فور وقوع عملية السطو، إلا أن شركة الأمن تأخرت في التحقق من البلاغ، فيما كان عامل النظافة الذي وصل إلى الموقع أول من اكتشف الواقعة وأبلغ الشرطة.

ورغم أن المتحف أُدرج ضمن المواقع الحساسة منذ حادثة السرقة التي استهدفت متحف اللوفر عام 2025، فإن التحقيقات الأولية تشير إلى أن منظومة الحماية لم تكن فعالة بالقدر الكافي لمنع تنفيذ عملية السرقة أو إحباطها، فيما تواصل السلطات الفرنسية تحقيقاتها لتعقب منفذي العملية واستعادة المقتنيات المسروقة.