المنصورة تستعد لاستقبال نجوم المسرح المصري وفعاليات الدورة التاسعة عشرة من المهرجان القومي

تحولت مدينة المنصورة إلى منصة للفن والإبداع، باستضافة فعاليات الدورة التاسعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، خلال الفترة من 7 إلى 12 يوليو 2026.

ويشارك في فعاليات المهرجان نخبة من كبار الفنانين والمخرجين والنقاد وصناع المسرح، إلى جانب مجموعة متنوعة من العروض المسرحية والندوات والورش الفنية المتخصصة.

وتدعو محافظة الدقهلية جميع المواطنين ومحبي الفن والثقافة إلى متابعة فعاليات المهرجان، والاستمتاع ببرنامج ثقافي وفني متميز يُقام لأول مرة على أرض المنصورة.

ترقبوا خلال الساعات المقبلة الإعلان عن تفاصيل الورش الفنية وكيفية التسجيل بها.