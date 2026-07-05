حمزة العيلي ومحمد جمعة أول الحضور فى عزاء المنتج الفني ياسر صبحي بمسجد الحامدية الشاذلية

حرص النجوم حمزة العيلي ومحمد جمعة على تقديم واجب العزاء في المنتج الفني الراحل ياسر صبحي، خلال مراسم العزاء المقامة حاليًا بمسجد الحامدية الشاذلية.

ياسر صبحي

ويعد ياسر صبحي من الأسماء البارزة في مجال الإنتاج السينمائي والدرامي، حيث بدأ مشواره الفني عام 2008، وشارك في عدد كبير من الأعمال الناجحة كمدير إنتاج ومنتج فني.

ومن أبرز أعماله كمدير إنتاج فيلم رمضان مبروك أبو العلمين حمودة بطولة الفنان محمد هنيدي، وفيلم إحنا اتقابلنا قبل كده بطولة الفنانة نيللي كريم، وفيلم بوبوس بطولة الفنان عادل إمام والفنانة يسرا، إلى جانب أفلام فاصل ونعود، وبنات العم، وعلى جثتي

كما تولى مهمة المنتج الفني في عدد من الأعمال السينمائية، من بينها فيلم المهرجان، تاركًا بصمة واضحة في صناعة السينما والدراما المصرية على مدار سنوات عمله.