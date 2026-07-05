تجمع دموي.. إصابة قويه لـ ميسي قبل مواجهة منتخب مصر

كشفت بعض التقارير الصحفية عن إصابة ليونيل ميسي نجم الأرجنتين بتجمع دموي في رأسه.

وجاءت إصابة ميسي عقب صدام قوي مع أحد لاعبي منتخب الرأس الأخضر في منافسات دور الـ 16 من كاس العالم 2026.

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعه مباراة منتخب مصر امام الأرجنتين فى اطار منافسات دور الـ16 بكأس العالم 2026

وتنطلق مباراة منتخب مصر والأرجنتين مساء الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة مصر والأرجنتين عبر قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للبطولة .

تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم عقب الفوز على نظيره منتخب أستراليا بنتيجة بركلات الترجيح 4-3 فى المباراة التى أقيمت الجمعة الماضية باستاد دالاس بولاية تكساس.