حسين لبيب: جماهير الزمالك أعظم جمهور في الكون وطموحاتنا حصد كل البطولات

أكد الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن جماهير القلعة البيضاء تمثل الداعم الأكبر للفريق، مشددًا على أن الانتماء للنادي فخر كبير لأي إنسان.

وقال حسين لبيب في تصريحات عبر برنامج زملكاوي على قناة الزمالك : «جماهير الزمالك أعظم جمهور في الكون، والانتماء لنادي الزمالك فخر عظيم لأي إنسان، ووجود الجماهير حول الفريق يمثل حافزًا كبيرًا للاعبين والجهاز الفني».

وأضاف رئيس نادي الزمالك أن الأفكار المميزة التي قدمتها جماهير القلعة البيضاء من خلال «الدخلات» خلال الموسم الماضي كانت عظيمة، مؤكدًا أنه يشعر بالفخر بما يقدمه الجمهور من دعم ومساندة لناديه.

وشدد حسين لبيب على أن الزمالك كان يستهدف الصعود إلى دوري أبطال أفريقيا، إلا أن طموحات النادي لا تتوقف عند هذا الهدف، قائلًا: «لدينا طموحات كبيرة، وثقة في اللاعبين والجهاز الفني من أجل التتويج بالبطولة، وحصد كافة البطولات التي يشارك فيها الفريق».