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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن قـ.تل مشتبه به بزعم محاولة التسلل لموقع تابع له جنوب سوريا

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل مشتبه به بزعم محاولة التسلل إلى أحد مواقعه في المنطقة الأمنية جنوب سوريا، دون تسجيل إصابات في صفوف قوات الاحتلال، مشيراً إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات الحادث.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: «تمكنت القوات مؤخراً من تحديد هوية مشتبه به حاول التسلل إلى موقع تابع للجيش الإسرائيلي في المنطقة الأمنية جنوب سوريا. وبعد التعرف عليه بسرعة، أطلقت القوات النار عليه وقتلته، دون وقوع أي إصابات في صفوف قواتنا».

وأضاف المتحدث أن الجيش يجري تحقيقاً في الحادث، ويتحقق مما إذا كان المشتبه به مسلحاً وقت محاولة التسلل إلى الموقع.

وتزامن الحادث مع مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على الأراضي السورية، إذ استهدفت الأحد قذيفة مدفعية ريف القنيطرة.

وأفاد مراسل الإخبارية بأن قوات الاحتلال استهدفت بقذيفة مدفعية الأراضي الزراعية الواقعة بين قرية بريقة وبلدة كودنة بريف القنيطرة الجنوبي.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها وخرقها اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، من خلال التوغل في مناطق الجنوب والاعتداء على المواطنين وتنفيذ الاعتقالات، إلى جانب تجريف الأراضي.

جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب سوريا سوريا قوات الاحتلال الإسرائيلي ريف القنيطرة

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