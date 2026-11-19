أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات لافتة بشأن الحرب مع إيران، والتعاون مع روسيا والصين، إلى جانب عدد من الملفات الداخلية الأمريكية، وذلك خلال مقابلة أجراها مع شبكة «فوكس نيوز» أثناء زيارته إلى الصين، وقبيل اجتماعه المرتقب مع الرئيس الصيني شي جين بينج.

وتطرق ترامب، وفق تقرير لشبكة «CNN»، إلى احتمالات الاستعانة بموسكو وبكين للمساعدة في إنهاء الحرب مع إيران، رافضًا هذا الطرح بشكل قاطع، وقال: «لا نحتاج إلى أي مساعدة»، وذلك قبل القمة الثلاثية المرتقبة التي تجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينج.

وفيما يتعلق بالمخاوف من احتمال لجوء إيران إلى استخدام أسلحة غير تقليدية، أقر ترامب بوجود معلومات لدى الولايات المتحدة تشير إلى أن طهران تدرس استخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية، لكنه دعا الأمريكيين إلى عدم القلق، محذرًا من أن القوات الأمريكية ستقضي على أي تهديد من هذا النوع إذا تعرضت الولايات المتحدة لهجوم داخلي.

كما دافع الرئيس الأمريكي عن مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن مع إيران خلال الصيف، رغم فشلها في تحقيق أهدافها، مؤكدًا أنها لم تكن خطأ؛ لأنها كشفت، بحسب قوله، أن الجانب الإيراني لا يمكن الوثوق به.

وعلى صعيد العلاقات مع موسكو وبكين، تفادى ترامب الإجابة عن سؤال بشأن ما إذا كان سيطرح ملف عمليات التفتيش النووي في روسيا والصين خلال لقاءاته مع قيادتي البلدين، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى طبيعة الملفات التي ستناقشها القمة المرتقبة.

وتناولت المقابلة كذلك الأوضاع الداخلية الأمريكية، إذ دعا ترامب المواطنين إلى الهدوء بعد سلسلة أعطال تقنية شهدتها الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، واصفًا إياها بأنها أحداث منفصلة، كما تطرق إلى اضطرابات قطاع الطيران والتوقف الوطني لحركة الرحلات الذي شهدته البلاد الأسبوع الماضي.

وكشف ترامب أنه وجّه وزير النقل شون دافي بعدم استخدام مبلغ 12.5 مليار دولار أقره الكونجرس لتحديث البنية التحتية للنقل الجوي، مبررًا ذلك برفضه تنفيذ إصلاحات جزئية، قائلًا: «لا تريد أن تفعل ذلك على نحو مجزأ».

وفيما يتعلق بالسياسة الداخلية، أبدى ترامب انفتاحه على العمل مع الديمقراطيين، عقب المكاسب الواسعة التي حققها الحزب في انتخابات التجديد النصفي، مؤكدًا أن الشؤون الداخلية لا تزال حاضرة في حساباته رغم وجوده في الصين.