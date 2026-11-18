رد المطرب عمر كمال على الانتقادات التي تعرض لها مؤخرًا بسبب تقديمه فيديوهات تتضمن نصائح عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أنه لم يستعن بأي شخص لكتابة تلك النصائح قبل تقديمها للجمهور.

وقال عمر كمال، خلال مقابلة تلفزيونية ببرنامج «تفاصيل» مع الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية «صدى البلد 2»: «محدش كتب لي الحاجات اللي بقدمها، كلها خبرات حياتية وفكرت فيها، لما لقيت الناس فكرت إن مطربين المهرجانات أو الأغاني الشعبي جهلة وما بيعرفوش يتكلموا، حبيت أظهر جانب تاني من شخصيتي، إني بعرف أتكلم وعندي تجارب في حياتي الشخصية».

وأشار عمر كمال إلى أن أول فيديو قدمه كان عن الأب والأخ، ووجد استحسانًا وقبولًا من عدد كبير من الأشخاص، مؤكدًا أن كلماته لامست مشاعر الكثيرين، وهو ما دفعه إلى الاستمرار في تقديم هذا النوع من المحتوى.

وأضاف أنه لم يدفع أي أموال لأي شخص مقابل كتابة تلك النصائح أو إعدادها له، مشددًا على أنها نابعة من خبراته وتجاربه الشخصية.

وتحدث المطرب عمر كمال عن بدايته الفنية، موضحًا أن أول أجر حصل عليه في حياته الفنية تراوح بين 250 و300 جنيه، مشيرًا إلى أنه كان يسافر من السويس إلى القاهرة من أجل إحياء تلك الحفلات.