أشرب خمور وحشيش.. سلسلة أزمات عمر كمال مع الموسيقيين بسبب بنت الجيران

عاد مطرب المهرجانات عمر كمال إلى واجهة الجدل من جديد، بعد تجدد أزمته مع نقابة المهن الموسيقية، على خلفية ترديده كلمات أغنية «بنت الجيران» التي سبق حذفها بقرار من النقابة، في واقعة أعادت إلى الأذهان خلافاته السابقة مع النقابة بسبب الكلمات نفسها، ودفعت النقيب مصطفى كامل إلى استدعائه للتحقيق.

استدعاء عمر كمال للتحقيق بسبب «بنت الجيران»

جاء قرار الاستدعاء بعد رصد لجنة المتابعة ولجنة العمل بالنقابة مقاطع فيديو من حفل جمع عمر كمال بالمطربة اللبنانية سارة زكريا، ظهر خلالها وهو يعيد غناء المقطع الذي يتضمن عبارة «أشرب خمور وحشيش»، رغم تعهده السابق بالامتناع عن ترديد هذه الكلمات خلال حفلاته.

وأعلن مصطفى كامل، في بث مباشر عبر «فيسبوك»، إحالة الواقعة إلى الشؤون القانونية ولجنة العمل بالنقابة، لبحث الإجراء المناسب، في ظل تكرار المخالفة. ولم يصدر حتى الآن قرار نهائي بإيقاف عمر كمال عن العمل على خلفية الواقعة الأخيرة.

بداية أزمة عمر كمال مع نقابة الموسيقيين

وتعود جذور الخلاف بين عمر كمال ونقابة المهن الموسيقية إلى فبراير 2020، حين قررت النقابة، برئاسة الفنان الراحل هاني شاكر، إيقافه عن العمل، على خلفية تقديمه أغنية «بنت الجيران» مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش خلال إحدى حفلات عيد الحب، متضمنة عبارة «أشرب خمور وحشيش»، رغم الاتفاق على تعديل الكلمات.

وأثارت الواقعة جدلا واسعا آنذاك، بعدما تمسكَت النقابة باعتراضها على الكلمات، معتبرة أن ترديدها يخالف شروط العضوية والضوابط المنظمة للعمل الغنائي، ليعود الخلاف إلى الواجهة مجددا مع تكرار الواقعة، وسط ترقب لما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات التي ستتخذها النقابة بحق المطرب.