مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يعلن أعضاء لجنة مشاهدة واختيار عروض الدورة الحادية عشرة

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، تشكيل لجنة مشاهدة واختيار عروض الدورة الحادية عشرة، المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر المقبل، وتضم الدكتور إبراهيم السمان، والدكتورة هبة بركات، والفنانة العراقية كلوديا حنا.

الدكتور إبراهيم السمان

فنان وأكاديمي ومخرج مسرحي مصري، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم التمثيل والإخراج، وحصل على دبلوم الدراسات العليا في الإخراج الدرامي، ثم الماجستير بمرتبة الشرف الأولى عام 2020، والدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى عام 2025 عن تقنيات الأداء الجسدي للممثل في مسرح العبث. ويعمل أستاذًا جامعيًا لفنون الأداء بجامعة بدر، وشارك ممثلًا في عروض مسرحية، منها «أوديب ملكًا» و«ماكبث» و«موتي بلا قبور» و«حلاق بغداد»، كما أخرج عددًا من العروض، من بينها «اللوحة» و«مسافر ليل» و«وقائع موت معلن»، وأسّس فرقة «كريشندو» المسرحية.



وامتدت مسيرته إلى السينما والدراما التلفزيونية، حيث شارك في أفلام «عسل أسود» و«المصلحة» و«صاحب المقام» و«عصابة عظيمة»، ومسلسلات «أهل كايرو» و«الجماعة» و«الصياد» و«أيوب»، إلى جانب تقديمه برنامج «كريزي تاكسي» الذي حقق نجاحًا جماهيريًا.



وأعرب الدكتور إبراهيم السمان عن سعادته بالمشاركة في لجنة مشاهدة واختيار عروض مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، مؤكدًا أن المهرجان أصبح عرسًا مسرحيًا يجمع المبدعين من مختلف الثقافات، ويعكس مكانة مصر الفنية والمسرحية عربيًا ودوليًا.

وقال السمان إن تجربة المشاركة في اللجنة كانت ثرية وممتعة على المستويين الفني والإنساني، في ظل الإقبال الملحوظ من الفرق والمبدعين من الدول العربية ومختلف أنحاء العالم، وهو ما يعكس الثقة التي اكتسبها المهرجان بوصفه منصة تتيح فرصًا حقيقية للتواصل وتبادل الخبرات والتجارب الفنية.

وأضاف أن أهمية المهرجان لا تقتصر على تقديم عروض مسرحية متنوعة، بل تمتد إلى إتاحة مساحة للالتقاء بين الثقافات والمدارس المسرحية المختلفة، بما يدعم حركة المسرح الشبابي، ويفتح آفاقًا أمام المواهب، ويعزز الحضور المصري في المحافل الفنية الدولية.



وأكد السمان أن تمثيل مصر في مثل هذه الفعاليات مسؤولية فنية وثقافية يعتز بها كل فنان، مشيرًا إلى أن المهرجان يقدم صورة مشرفة للحركة المسرحية المصرية، ويؤكد قدرتها على احتضان التجارب الإبداعية المتنوعة والتفاعل مع الاتجاهات المسرحية المعاصرة. واختتم حديثه بتوجيه الشكر إلى القائمين على المهرجان، متمنيًا استمرار نجاحه وتطوره ومنح المسرحيين الشباب مزيدًا من فرص الإبداع والتواصل.

الدكتورة هبة بركات

باحثة وناقدة مسرحية، حاصلة على الدكتوراه في النقد المسرحي من جامعة عين شمس، وتعمل مدرسًا بقسم الدراما والنقد المسرحي بالجامعة. وشاركت في إعداد منهاج المسرح المدرسي المطبق في دولة الإمارات منذ عام 2021، كما عملت محاضرة فنية وثقافية وأشرفت على ورش تدريبية في مسرح الأطفال والمراهقين، إلى جانب عملها سيناريست للرسوم المتحركة والأفلام القصيرة.



وشاركت بركات في لجان تحكيم مهرجانات ومسابقات مسرحية في مصر والإمارات، من بينها لجنة تحكيم المقال النقدي بالمهرجان القومي للمسرح المصري عام 2017، وصدر لها عدد من الكتب، منها «تشكيل الفضاء في مسرح كاتبات المنطقة العربية» و«البطل المسرحي.. هل انتهى عصر الشخصية النموذجية»، فضلًا عن نصوص مسرحية موجهة للأطفال ومقالات بحثية ونقدية منشورة في دوريات متخصصة، ومشاركات في ندوات مسرحية بمصر والإمارات وعُمان.

وأكدت الدكتورة هبة بركات أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يمثل فرصة مهمة لتقديم عروض الشباب وإتاحة مساحة للتلاقي بين الثقافات في مصر، بما يدعم تبادل الخبرات والتجارب وخلق جسور للتواصل مع المشهد المسرحي العالمي.

وقالت بركات إن المهرجان نجح، رغم حداثة عهده، في اكتساب مكانة عربية ودولية مهمة عبر دوراته السابقة، مشيرة إلى أن المعيار الأساسي الذي استندت إليه اللجنة في اختيار العروض تمثل في مدى قدرتها على تحقيق فلسفة المهرجان، من خلال تقديم تجربة فنية وجمالية حيوية تعكس عالم الشباب وطموحاتهم وأفكارهم ورؤاهم.



وأضافت أن هذا المعيار قاد إلى مراعاة التنوع الجمالي والثقافي في التجارب المشاركة، بما يحقق أهداف المهرجان، إلى جانب التأكد من توافق العروض مع الثقافة والقيم المجتمعية. وأوضحت أن تجربة الاختيار مثلت تحديًا حقيقيًا أمام اللجنة، التي شاهدت أكثر من مئة عرض مسرحي، كان كثير منها تجارب تستحق فرصة المشاركة.

كلوديا حنا

فنانة عراقية درست التمثيل في مركز الإبداع الفني بإشراف المخرج خالد جلال، كما درست بمعهد الفنون المسرحية بالقاهرة، وشاركت في ورش مسرحية بمصر وإيطاليا. وقدمت بطولة مسرحية «The Home» من تأليف عبد النبي الزيدي وإخراج غانم حميد، وحصدت عن تجربتها بها جوائز مهمة.

كما شاركت في عدد من الأعمال المصرية، من بينها مسلسلات «أزمة نسب» و«بيت السلايف» و«قصر العشاق»، وأفلام «أوشن 14» و«سطو مثلث» و«ورقة جمعية» و«يوم العرض»، إلى جانب مشاركاتها في المهرجانات الفنية ولجان التحكيم وورش إعداد الممثل.

وأعربت الفنانة العراقية كلوديا حنا عن سعادتها بالمشاركة في لجنة مشاهدة واختيار عروض الدورة الحادية عشرة، مؤكدة أن اللجنة انتهت من مشاهدة أكثر من 200 عرض مسرحي من مختلف أنحاء العالم، تقدمت للمشاركة في مسابقات المهرجان المتنوعة، مشيرة إلى أن مستوى العروض هذا العام مبشر للغاية، وأن تقارب المستويات جعل عملية الاختيار صعبة.



وأوضحت حنا أن اللجنة اعتمدت في اختيارها على مجموعة من المعايير، في مقدمتها أصالة الفكرة والنص المسرحي ومدى ارتباطه بقضايا الشباب المعاصر، وابتكار الرؤية الإخراجية، وجودة الأداء التمثيلي، خاصة في عروض المونودراما، إلى جانب التكامل بين عناصر العرض من سينوغرافيا وإضاءة وموسيقى، وتحقيق التنوع الثقافي وتمثيل مدارس مسرحية مختلفة من العالم، فضلًا عن مراعاة خصوصية مسرح الطفل ومسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية.

وأضافت أن المهرجان يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب الفنية، وخلق جسور للتواصل بين الثقافات والمدارس المسرحية المختلفة، بما يدعم حركة المسرح الشبابي ويفتح آفاقًا جديدة أمام المواهب.



يقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، بقيادة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وبرعاية ودعم اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء.

وتتولى الفنانة إلهام شاهين الرئاسة الشرفية للمهرجان، فيما يتولى المخرج مازن الغرباوي، مؤسس المهرجان ورئيسه، قيادته، وتدير الدورة الدكتورة إنجي البستاوي، بينما يرأس المنتج هشام سليمان اللجنة العليا. وتحمل الدورة الحادية عشرة اسم الفنانة القديرة سهير المرشدي، تقديرًا لمسيرتها الفنية وإسهاماتها البارزة في المسرح والدراما المصرية.