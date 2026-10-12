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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكرى رحيل أبو بكر خيرت.. عمر خيرت يحيي حفلًا موسيقيًا على مسرح سيد درويش بأكاديمية الفنون

عمر خيرت
عمر خيرت
أحمد إبراهيم

تستعد أكاديمية الفنون لإحياء ذكرى رحيل الموسيقار والمعماري الكبير أبو بكر خيرت، من خلال إقامة حفل موسيقي كبير يحييه الموسيقار عمر خيرت، على مسرح سيد درويش بالأكاديمية، يوم الأحد 25 أكتوبر 2026، في أمسية فنية تجمع بين عراقة المكان وقيمة أحد أبرز رموز الموسيقى المصرية.

تفاصيل حفل عمر خيرت 

ويُقام الحفل بتنظيم أكاديمية الفنون، برئاسة الأستاذة الدكتورة نبيلة حسن، في إطار حرص الأكاديمية على تقديم الفعاليات الفنية الكبرى، وتعزيز دورها بوصفها صرحًا أكاديميًا وفنيًا يسهم في إثراء الحياة الثقافية والفنية، ويفتح أبوابه أمام الجمهور للاستمتاع بأهم التجارب الموسيقية، إلى جانب تكريم رموزها الذين تركوا بصمات بارزة في تاريخها.

ويأتي إحياء ذكرى أبو بكر خيرت تقديرًا لإسهاماته الفنية والمعمارية، ودوره في تصميم مباني أكاديمية الفنون، فضلًا عن دوره في تأسيس معهد الكونسرفتوار، بما يعكس مكانته في مسيرة الموسيقى والفنون في مصر.

ويقدم الموسيقار عمر خيرت خلال الحفل باقة من أشهر مؤلفاته الموسيقية التي ارتبطت بوجدان الجمهور المصري والعربي، في لقاء فني مرتقب يجمع محبي الموسيقى، ويضيف محطة جديدة إلى أجندة الفعاليات الفنية التي تنظمها أكاديمية الفنون.

وتؤكد أكاديمية الفنون، من خلال هذه الأمسية، حرصها على الاحتفاء برموزها وتخليد إسهاماتهم، ومواصلة دورها في الجمع بين التعليم الأكاديمي والإبداع الفني والتفاعل المجتمعي، بما يعزز مكانتها بوصفها إحدى المؤسسات الرائدة في الحياة الثقافية والفنية المصرية.

ذكرى رحيل الموسيقار والمعماري الكبير أبو بكر خيرت الموسيقار عمر خيرت عمر خيرت أبو بكر خيرت أكاديمية الفنون الدكتورة نبيلة حسن نبيلة حسن

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