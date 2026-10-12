مسلسل طالع نازل يتصدر نسب المشاهدة في مصر .. تفاصيل

تمكن مسلسل طالع نازل، من بطولة الفنانة مني زكي، من تصدر نسب المشاهدة في مصر، وذلك بعد طرح أولى حلقاته.

واحتل مسلسل طالع نازل، المركز الأول من اصل 10 مراكز للأعمال الأعلى مشاهدة في مصر.

وتدور أحداث «طالع نازل» حول موسيقار يعيش حياة زوجية تبدو مستقرة إلى جانب زوجته، وهي سيدة أعمال قوية تمتلك شركة كبرى، وكان الزوجان قد اتفقا في بداية حياتهما على عدم الإنجاب، إلا أن الزوجة تخفي رغبة حقيقية في تكوين أسرة.

وتتغير حياتها بشكل مفاجئ بعد اكتشافها خيانة زوجها وزواجه من امرأة أخرى في السر، لتدخل في مواجهة نفسية صعبة بين ألم الخيانة ومحاولة استعادة كرامتها، قبل أن تتطور الأحداث إلى صراع أكثر حدة قد يدفعها إلى التفكير في الانتقام.

أبطال مسلسل طالع نازل

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب منى زكي كل من محمد شاهين، مريم الخشت، ليلى عز العرب، ميمي جمال، حمزة دياب، وشاهين.

«طالع نازل» من تأليف سماح أحمد عبدالخالق وإنجي القاسم، وإخراج هاني خليفة.