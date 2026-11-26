أعلن مطرب المهرجانات عصام صاصا تأجيل طرح اغنيته الجديد، الذي كان من المقرر إطلاقه اليوم، تضامنًا مع ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، في خطوة تعكس حالة الحزن التي خيمت على الوسط الفني عقب الحادث.

وكتب عصام صاصا عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «البقاء لله وحده، خالص التعازي لأسر ضحايا ومصابي حادث دائري الوراق الأليم، نظرًا لظرف الحادث المأساوي، تم تأجيل نزول أغنيتي غدًا ولمدة 3 أيام حدادًا على شهداء الحادث، رحم الله المتوفين».

وتأتي قرارات تأجيل الأعمال الغنائية بالتزامن مع حالة الحزن والتضامن التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حرص عدد من نجوم الفن والغناء على نعي ضحايا الحادث وتقديم التعازي لأسرهم، والدعاء للمصابين بالشفاء العاجل.







