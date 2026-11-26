تبرع النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، بـ10 ملايين جنيه لأسر ضحايا ومصابي حادث دائري الوراق، للمساهمة في تخفيف الأعباء المالية والنفسية.

وقدم النائب أبو هشيمة التعازي لأسر الضحايا، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته ويسكنهم فسيح جناته، وتمنى الشفاء للمصابين، مؤكدا أنه يتابع تداعيات الحادث بشكل دائم.

شهدت منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، مساء الأربعاء 25 نوفمبر 2026، حادث حريق مروع أعلى الطريق الدائري، إثر انقلاب سيارة نقل محملة بمواد بترولية واشتعال النيران بها، قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى عدد من السيارات المجاورة، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

بداية حريق دائري الوراق

بدأت تفاصيل الواقعة عندما انحرفت سيارة نقل محملة بمواد بترولية عن مسارها أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، ووقع الحادث بالقرب من نفق 10، ما أدى إلى اشتعال النيران بالسيارة وامتدادها إلى سيارات أخرى كانت موجودة بمحيط الحادث.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبدأت جهود السيطرة على الحريق وإخلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة.