بين ألوان يرسم بها الأطفال ملامح أحلامهم، وحكايات تستعيد حضور المرأة في الذاكرة الشعبية، وجولات تفتح نوافذ التراث أمام الأجيال الجديدة، وصولًا إلى أعمال فنانين تركوا بصماتهم في تاريخ التشكيل المصري؛ تتعدد مسارات الحركة الثقافية داخل قطاع الفنون التشكيلية، الذي شهد خلال الأيام الماضية حراكًا فنيًا وتثقيفيًا امتد من تنمية المواهب الناشئة إلى إحياء الذاكرة البصرية المصرية، عبر مجموعة من الفعاليات والمعارض والأنشطة المتنوعة.



«بستان الإبداع».. ثلاثة مواسم من اكتشاف المواهب



في احتفالية فنية كبرى احتضنها مركز محمود مختار الثقافي، أسدل مشروع «بستان الإبداع» الستار على موسمه الثالث، من خلال معرض فني جمع حصاد ثلاثة مواسم من التجارب الإبداعية للأطفال، تحت عنوان «بكرة اللي جاي 3».



وشهدت الاحتفالية افتتاح الدكتور محمود حامد، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، المعرض الختامي، بحضور الدكتورة سلوى حمدي، رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والمعارض والمشرفة على المشروع، وعدد من الفنانين والنقاد والمهتمين بالحركة التشكيلية.



وتوزعت الأعمال على قاعتي «إيزيس» و«نهضة مصر»، حيث عرضت الأولى نتاج الجولات الفنية للموسم الثالث، بينما احتضنت الثانية مختارات من إبداعات الموسمين الأول والثاني، في صورة عكست تطور التجربة الفنية للأطفال وقدرتهم على التعبير عن مشاهداتهم وانطباعاتهم.



وأكد رئيس قطاع الفنون التشكيلية أن الفن ليس مجرد لوحة تعلق على جدار، وإنما تجربة حية تتجاوز الحدود والمساحات، مشددًا على استمرار دعم القطاع للمشروع باعتباره استثمارًا في طاقات الأجيال الجديدة، وبوابة لاكتشاف مواهبها وتنمية وعيها الجمالي.



وشهد الموسم الثالث تنفيذ 15 جولة ميدانية تنوعت بين التراث والتاريخ والهوية الوطنية والبيئة والنيل، إلى جانب فعاليات خاصة باليوم العالمي للمتاحف واليوم العالمي للموسيقى، وذلك بالتعاون مع 14 جهة ومؤسسة وطنية وتعليمية وأهلية.



النسيج اليدوي.. التراث يتحول إلى تجربة حية

وفي سياق تعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بالفنون التراثية، استقبلت دار النسجيات المرسمة بحلوان مجموعة من طالبات معهد الوفاء الأزهري للفتيات، في جولة فنية حملت عنوان «النسيج اليدوي.. هوية وتراث».



واطلعت الطالبات على مراحل صناعة النسيج اليدوي، بداية من إعداد وتجهيز الخيوط، مرورًا بطرق الصباغة والتلوين، وصولًا إلى تقنيات النسج المختلفة وتطبيقاتها العملية، في تجربة أتاحت لهن الاقتراب من أحد أعرق الفنون الحرفية المرتبطة بالهوية المصرية.



وتأتي الجولة في إطار حرص قطاع الفنون التشكيلية على نشر الوعي الفني وتعريف النشء بقيمة الحرف التقليدية، بالتعاون مع الإدارة التعليمية بحلوان، وتحت إشراف الفنان عبد الحكيم سيد.



المرأة في السيرة الهلالية.. حكايات القوة والحكمة

ومن التراث الحرفي إلى التراث الشفاهي، احتفى متحف ومركز الأبنودي للسيرة الهلالية باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، من خلال فعالية ثقافية وفنية جمعت بين الحكي والرسم والتلوين.



وتناولت ورشة «كريمات السيرة الهلالية» حضور المرأة في الملحمة الشعبية، ودورها في تشكيل وعي الأبطال وصناعة الأحداث، من خلال نماذج نسائية بارزة، في مقدمتها خضرة الشريفة، والجازية الهلالية، والأميرة عالية العقيلية، باعتبارهن رموزًا للحكمة والقوة والتأثير.



وعقب ورشة الحكي، انتقل المشاركون إلى التعبير بالألوان عن الشخصيات والمواقف التي استمعوا إليها، في تجربة جمعت بين المعرفة التراثية والتعبير الفني، وشهدت مشاركة 59 طفلًا وناشئًا تتراوح أعمارهم بين 8 و17 عامًا.



عبد العزيز درويش.. عودة إلى عوالم الضوء والطبيعة

وفي محطة تستعيد أحد الأسماء المهمة في تاريخ التشكيل المصري، افتتح الدكتور محمود حامد بقاعة «أفق» بمتحف محمد محمود خليل وحرمه، المعرض الاستيعادي للفنان الراحل عبد العزيز درويش، تحت عنوان «إشراقات الضوء وسكون الأبدية»، ويستمر حتى 16 ديسمبر 2026.



ويقدم المعرض مختارات من التجربة الفنية للفنان الراحل، الذي استطاع المزج بين روح المدرسة التأثيرية العالمية وملامح الفن المصري القديم، مستندًا إلى حساسية لونية خاصة وقدرة على التقاط تحولات الضوء والظل في الطبيعة المصرية.



ولد عبد العزيز درويش بمحافظة بني سويف عام 1918، وتخرج في كلية الفنون الجميلة عام 1943، قبل أن يحصل على درجة الأستاذية في التصوير الزيتي من أكاديمية سان فرناندو الملكية بمدريد عام 1952.



ولم تقتصر إسهاماته على الإبداع الفني، بل امتدت إلى العمل الأكاديمي، حيث تولى رئاسة قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة عام 1969، ثم منصب وكيل الكلية عام 1973، وأسهم في تخريج أجيال من الفنانين، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا يمتد من لوحات الطبيعة والريف والنيل إلى الجداريات والأعمال المقتناة في المتاحف والمؤسسات الفنية.



المتحف مساحة للتعلم والإبداع

تكشف هذه الفعاليات، على اختلاف موضوعاتها ومساراتها، عن تنوع الأدوار التي يمكن أن تؤديها المتاحف والمراكز الفنية؛ فهي ليست مجرد مساحات لعرض الأعمال وحفظ المقتنيات، وإنما منصات مفتوحة للتعلم والحوار واكتشاف المواهب، وجسور تربط الأجيال الجديدة بذاكرتها الثقافية والفنية.



وبين طفل يكتشف العالم من خلال اللون، وفتاة تتعرف على أسرار حرفة تراثية، وناشئ يستلهم من بطلات السيرة الهلالية، وجمهور يعيد اكتشاف تجربة فنان كبير، تتجلى أهمية استمرار هذه الأنشطة في جعل الفن جزءًا من الحياة اليومية، لا مجرد مناسبة عابرة أو زيارة لمعرض.