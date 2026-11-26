علق الفنان خالد سرحان على حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، متسائلًا عن أسباب سير ناقلات المواد البترولية وسط السيارات خلال ساعات الذروة المرورية، ومطالبًا بمحاسبة المسؤول عن الحادث الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

حادث الوراق

وكتب خالد سرحان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «إزاي تريلا محملة بنزين تمشي بين العربيات على الدائري في وقت الذروة المرورية؟ ليه ما يمشوش الفجر مثلًا؟ مين المسؤول عن هذه الأرواح؟».

تفاصيل حادث حريق الطريق الدائري بالوراق

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وتفحم عدد كبير من المركبات.

وأسفرت التقديرات المبدئية للحادث عن وفاة 30 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية، وسط تحرك عاجل من الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين.

وتواصل الجهات المختصة حصر الأعداد النهائية للضحايا والمصابين، وفحص جميع التلفيات والخسائر التي خلفها الحادث، للوقوف على كافة الظروف والملابسات المحيطة بوقوعه، وتحديد أسباب الحريق والمسؤول عن الحادث.