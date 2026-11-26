احتفل الفنان خالد الصاوي بعيد ميلاده الـ63، الذي وافق 25 نوفمبر، وسط تهاني جمهوره ومحبيه، وبهذه المناسبة كشف عن أمنيته التي يتمنى تحقيقها خلال الفترة المقبلة، وهي استعادة عشر سنوات من عمره، مؤكدًا أنه يفضل الوصول إلى ذلك من خلال العمل واتباع أسلوب حياة صحي، بعيدًا عن عمليات التجميل وحقن البوتوكس.

وقال خالد الصاوي، في تصريحات لموقع «صدى البلد» الإخباري، إنه يتمنى أن يصبح أصغر بعشر سنوات، موضحًا أن تحقيق هذه الأمنية بالنسبة له يرتبط بالعمل والاهتمام بنمط الحياة، حيث قال: «نفسي أصغر 10 سنين، بالشغل واللايف ستايل».

خالد الصاوي يكشف نصيحة زوجته بشأن خسارة الوزن

ولم تخلُ تصريحات خالد الصاوي من الطابع الكوميدي الذي اعتاد عليه جمهوره، إذ كشف عن نصيحة زوجته له بشأن ضرورة خسارة الوزن والاهتمام برشاقته، مشيرًا إلى أنها شجعته على ذلك بطريقة طريفة، رغبة منها في زيادة عدد المعجبين به.

وقال الصاوي إن زوجته طلبت منه إنقاص وزنه حتى يزداد عدد المعجبين به، مضيفًا: «زوجتي قالتلي خس عشان المعجبين يكتروا ويعجبوا بيك كممثل»، وهو التصريح الذي يعكس الروح المرحة التي يتعامل بها الفنان مع تفاصيل حياته الشخصية.

المشوار الفني للفنان خالد الصاوي

ويُعد خالد الصاوي واحدًا من أبرز الفنانين في مصر، حيث استطاع على مدار مشواره الفني أن يقدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الشخصيات، ونجح في الانتقال بسلاسة بين الأدوار الكوميدية والتراجيدية، إلى جانب تجسيد الشخصيات المركبة التي تحتاج إلى قدرات تمثيلية خاصة.

ولم تقتصر موهبة الصاوي على التمثيل فقط، بل خاض تجارب في التأليف والإخراج، وترك بصمة واضحة في السينما والدراما التلفزيونية، من خلال مشاركته في أعمال حققت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا، من أبرزها أفلام «عمارة يعقوبيان» و«الجزيرة» و«كده رضا» و«كباريه» و«الفرح» و«الفيل الأزرق».

كما قدم عددًا من الأدوار المميزة في الدراما التلفزيونية، من بينها مسلسلات «أهل كايرو» و«قانون المراغي» و«القاهرة كابول»، ليؤكد قدرته على تقديم أنماط مختلفة من الشخصيات، ويصبح واحدًا من الفنانين أصحاب الحضور المميز على الشاشة.

بدايات خالد الصاوي وعلاقته بالفن

وُلد خالد الصاوي في 25 نوفمبر عام 1963 بمحافظة الإسكندرية، وبدأت علاقته بالفن خلال سنوات دراسته الجامعية، حيث كان شغوفًا بالمسرح والتمثيل، وشارك في تأسيس الجمعية المصرية لهواة المسرح عام 1980، وقدم من خلالها عددًا من العروض المسرحية.

كما عمل مخرجًا مسرحيًا بالتليفزيون المصري، وكانت خشبة المسرح نقطة انطلاقه الحقيقية في المجال الفني، قبل أن يتجه إلى السينما والدراما التلفزيونية، ويبدأ رحلة طويلة استطاع خلالها أن يثبت موهبته ويصنع لنفسه مكانة خاصة بين نجوم جيله.

خالد الصاوي يحتفل بعيد ميلاده بروح مرحة

وعلى المستوى الشخصي، يحرص خالد الصاوي على الظهور بعفويته المعهودة في لقاءاته الإعلامية، كما يشارك جمهوره العديد من آرائه ومواقفه الحياتية بروح تجمع بين الصراحة وخفة الظل.

وجاءت تصريحاته الأخيرة بمناسبة عيد ميلاده الـ63 لتكشف جانبًا من شخصيته، خاصة فيما يتعلق برغبته في استعادة شبابه والاهتمام بصحته ومظهره، مؤكدًا أن العمل واتباع أسلوب حياة صحي هما الطريق الذي يفضله لتحقيق أمنيته في أن يبدو أصغر بعشر سنوات، بعيدًا عن التدخلات التجميلية.

وبين مشواره الفني الحافل وأمنياته الشخصية، يواصل خالد الصاوي حضوره على الساحة الفنية، محافظًا على علاقته بجمهوره الذي اعتاد منه الصراحة والتلقائية، سواء في أعماله الفنية أو تصريحاته خارج الشاشة.