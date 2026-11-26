حذر مظلوم عبدي، مستشار الرئاسة السورية، من استمرار التهديدات الأمنية التي يشكلها تنظيم «داعش» في سوريا والمنطقة، مؤكدا أن محاولات التنظيم لزعزعة الاستقرار لا تزال متواصلة، رغم العمليات الأمنية والعسكرية التي استهدفت مواقعه وخلاياه خلال الفترة الماضية.

وقال عبدي، في تصريحات نقلتها قناة «العربية»، إن محاولات تنظيم داعش لزعزعة أمن المنطقة مستمرة، مشيرا إلى أن الهجوم الذي شهدته محافظة الحسكة يؤكد أن خطر التنظيم وخلاياه النائمة لا يزال قائما، وأن التهديدات المرتبطة بنشاطه لم تنتهِ.

وأضاف أن التطورات الأمنية الأخيرة تكشف استمرار قدرة التنظيم على استغلال الثغرات الأمنية والظروف المعقدة التي تشهدها بعض المناطق السورية، لتنفيذ هجمات تستهدف تقويض الاستقرار وإثارة الاضطرابات.

ملف مكافحة تنظيم داعش

وتعيد هذه التصريحات ملف مكافحة تنظيم داعش إلى واجهة المشهد الأمني السوري، في ظل التحديات المرتبطة بملاحقة الخلايا المسلحة ومنع إعادة تنظيم صفوفها، خصوصا في المناطق التي شهدت خلال السنوات الماضية نشاطا مكثفا للتنظيم.

ويأتي التحذير في وقت لا تزال فيه المخاوف قائمة من استغلال التنظيم للتغيرات الأمنية والسياسية في سوريا، لإعادة تنشيط شبكاته وتنفيذ عمليات تستهدف القوات الأمنية والمنشآت الحيوية، بما يفرض تحديات إضافية أمام جهود تثبيت الاستقرار.

وشددت تصريحات عبدي على أن مواجهة خطر داعش لا تقتصر على التعامل مع الهجمات بعد وقوعها، وإنما تتطلب استمرار الجهود الأمنية والاستخباراتية لملاحقة الخلايا ومنعها من استعادة قدرتها على التحرك والتأثير في أمن المنطقة.