تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها للواء عماد حماد، وكيل الإدارة العامة للمرور، وهو يؤدي الصلاة أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، عقب الانتهاء من رفع آثار حادث الحريق المروع الذي شهدته المنطقة، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

وأظهرت الصورة المتداولة اللواء عماد حماد وهو يؤدي الصلاة في موقع الحادث، عقب انتهاء أعمال رفع آثار الحريق وإزالة حطام السيارات المتفحمة، وسط تفاعل واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، في ظل حالة الحزن التي خلفها الحادث في الشارع المصري.

تفاصيل حادث حريق دائري الوراق

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وتفحم عدد كبير من المركبات.

وأسفر الحادث، وفقًا للتقديرات المعلنة، عن وفاة 30 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية، وسط تحرك عاجل من الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتواصل الجهات المختصة حصر الأعداد النهائية للضحايا والمصابين، وفحص جميع التلفيات والخسائر التي خلفها الحادث، للوقوف على كافة الظروف والملابسات المحيطة بوقوعه، وتحديد أسباب الحريق والمسؤوليات المتعلقة به.